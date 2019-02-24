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Çalkaya'nın adaylığı ile ilgili hukuki süreç

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya: Ben belediye başkanı olurum veya olmam, kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim
 24 Şubat 2019 14:52
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Çalkaya'nın adaylığı ile ilgili hukuki süreç

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) adaylığına ilişkin ek belge istenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ben belediye başkanı olurum veya olmam, kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim." dedi.

Çalkaya, Balçova Belediyesi önünde kurulan platformda kendisini desteklemeye gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 15 yıldır görev yaptığını belirterek Ankara Garı'nda 110 kişinin vefat ettiğini ve bu eylemi protesto etmek için yürüyüşe katıldığını, açılan dava nedeniyle de 11 ay 20 gün ceza aldığını ve bunun da para cezasına çevrildiğini anlattı.

Adaylığının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Çalkaya, şöyle konuştu:

"Hedef neydi, her yıl artan oy oranlarıyla gelen başkanı başka türlü götüremeyeceğiz. Bizim milli irade anlayışımız bu kadar. Seçim kurulunu ketenpereye getirerek sonuç almaya çalıştılar. İle gittik, il yüksek seçim kurulu aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Yarın, sanırım Ankara'da görüşülecek. Ben 17 yaşından beri siyaset yapıyorum, 17 yaşından beri bu ülkenin insanını sevdim. Onun için mücadele ettim, çok da bedel ödedim. Akıl almaz bedeller ödedim. Pişman mıyım? Hayır. Bu ülkenin insanını seveceksin, gerekirse sandalyenin üzerinde çıktığında tekmeyi kendin vuracaksın."

Halka hizmet etmeye devam edeceğini bildiren Çalkaya, "Ben belediye başkanı olurum veya olmam, kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bir çocuk okula başlarken çantası yoksa ona çanta alacağım, bir çocuk okula giderken aç gidiyorsa, ona simit, peynir olacağım." diye konuştu.

Destek için gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de Mehmet Ali Çalkaya'nın Türkiye'nin öncü belediye başkanlarından biri olduğunu, seçilme hakkının engellenmesinin kamuoyunun vicdanını yaraladığını savunarak "Buna teslim olmamak, rıza göstermemek, başkanımıza sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan borcudur, namus borcudur, ona karşı görevimizdir." dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise Çalkaya'nın aldığı cezaya rağmen Anayasanın 76. maddesine göre seçilme hakkına sahip olduğunu savunarak, "Burada bir oyun oynanıyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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