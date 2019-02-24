İmamoğlu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sivas Dernekleri temsilcileri buluştu. İmamoğlu, çocuklarla arasında özel bir diyalog olduğunu belirterek, "Çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırakacağım" dedi. İmamoğlu, "Bizim en büyük projemiz, 'gönüllere girme" projesidir" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivas derneklerinin yönetici ve temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sivaslıların sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu konuşmasında, Sivas'ın Milli Mücadele döneminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, büyükşehir belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretlerinden birini Sivas'a yapacağını ifade etti.

"MİLLET BU SEÇİMİ KAZANACAK"

Toplumun farklı kesimlerinden cesaret aldığını söyleyen İmamoğlu, "Bana toplum diyor ki 'biz seni seçeceğiz.. Ben de diyorum ki, 'hayır siz seçileceksiniz.' Çünkü, millet bu seçimi kazanacak. Halkın seçimi kazandığını onlara hissettirecek bir belediye başkanı olacağım. Asla 'ben kazandım' diyen bir belediye başkanı olmayacağım. Halkın süreci yönettiğini ve kazandığını hissettiği bir şekilde süreci yöneteceğim." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN AĞZIMDAN KÖTÜ BİR KELİME DUYMAYACAKSINIZ"

Siyasete temiz bir üslup getirdiklerini belirten İmamoğlu, "Ne mutlu biz bir soluk getirebildiysek. Bir kardeşiniz olarak söz veriyorum. Hiçbir gün ağzımdan kötü bir kelime duymayacaksınız. Küçük çocuklarınız bile beni izlemekten keyif alacak. Bu sorumlulukla iş yapacağım. Büyük proje, dev proje, mega proje. Bizim en büyük projemiz, bu şehirde yönetenlerin bu şehirlerde yaşayanlarla bir arada olma projesi. Gönüllere girme projesidir." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN SEVGİSİ BİTTİĞİ GÜN SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

İmamoğlu, yakın bir arkadaşının çocuklarla ilgili kendisine bazı tavsiyeler sunduğunu belirterek, " Yakın arkadaşın bana şunları dedi. 'Çocukların sevgisini kazanarak siyaset yapmak çok nadir siyasilere nasip olur. Çünkü çocukların sevgisi karşılıksızdır. Hiçbir şey beklemeden severler ve o sevgiyi de herkese göstermezler. Çok nadir gösterirler sevgilerini. Uzaktan takip ediyorum çocuklardan böyle bir diyaloğun var. O çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırak'. Size söz veriyorum. Çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırakacağım." dedi.

"PARTİZANLIK YAPANLARI, YORGUNLARI KAZANDIRMAYIN, HATTA EMEKLİ EDİN"

Seçimlere az bir süre kaldığına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "1 Nisan'da sizlerin yürekli katkılarınız ile bu şehirde, sevgi saygının, muhabbetin, birlikteliğin, bilimin akılın çağdaşlığın kazandığı bir seçim olacak. Bu kadar net söylüyorum. Gelin bunu kazandıralım. Gelin, 'benden olmayan her ne hali varsa görsün' diyeni kazandırmayın. Siyaseti partizanlık üzerinden kurgulayan ve yapan kişileri kazandırmayın. Yorgunları zaten kazandırmayın. Hatta onları emekli edin. Yeni nesil bir belediyecilik ile ve de 21. Yüzyıl yerel yönetim anlayışı ile sizi kucaklayacağımı, İstanbul'da çağdaş güzel ortamlarda herkesin birbirini selamlayacağı, dayanışma içinde olduğu, mağdurun, mazlumun bir İstanbul'u başarma yürekliliği yola çıktığımı belirtiyorum." diye konuştu.

"DAHA SEÇİM BİTMEDEN BİRLEŞTİRMEYE BAŞLADIK"

İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde Sivas derneklerinin farklı nedenlerden dolayı ayrıştığını belirterek, birleşmeleri yönünde dernek yöneticilerine çağrı da yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak söz alan dernek yöneticileri, seçimlerin ardından tek bir çatı altında birleşeceklerini kaydetti. Bu söz üzerine İmamoğlu da, "Daha seçim bitmeden birleşmeye başladık" diye konuştu.