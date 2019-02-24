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Mahmut Arslan güven tazeledi

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan genel başkanlığa tekrar seçildi
 24 Şubat 2019 14:59
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Mahmut Arslan güven tazeledi

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan genel başkanlığı tekrar seçildi.

Hizmet-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkanlığa yeniden seçilen Arslan, genel kurulun kapanışında teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmasında, demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirten Arslan, "13. Olağan Genel Kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kurulumuzdu. Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde sonuçlandırdık. Seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak büyük bir süreci tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş'in açtığı yolda mücadele vermeye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Genel Kurul kararlarımız ve tüzük değişiklikleriyle birlikte yeni hedefler belirledik. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizi bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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