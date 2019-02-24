Mahmut Arslan güven tazeledi
|24 Şubat 2019 14:59
|Yazdır
Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan genel başkanlığı tekrar seçildi.
Hizmet-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkanlığa yeniden seçilen Arslan, genel kurulun kapanışında teşekkür konuşması yaptı.
Konuşmasında, demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirten Arslan, "13. Olağan Genel Kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kurulumuzdu. Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde sonuçlandırdık. Seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak büyük bir süreci tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.
Hak-İş'in açtığı yolda mücadele vermeye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Genel Kurul kararlarımız ve tüzük değişiklikleriyle birlikte yeni hedefler belirledik. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizi bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli polislerin 3600 ek gösterge talebi
24 Şubat 2019 15:17
|Memur-Sen, sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalıştay düzenledi
22 Şubat 2019 20:16
|Eğitim Bir Sen'de yönetim güven tazeledi
17 Şubat 2019 23:22
|Sivil memurlardan 'özlük hakları iyileştirilsin' talebi
16 Şubat 2019 17:13
|Ali Yalçın: 3600 ek gösterge maaşlara yansıtılmalı
16 Şubat 2019 16:23
|'İşçiler MSB personeli olsun'
16 Şubat 2019 16:06
|Alim birliklerinden 'okullarda yoga' açıklaması
14 Şubat 2019 21:33
|Şiddet gören sağlık çalışanları, dernekleşti
13 Şubat 2019 20:23
|Taşeron işçiler için Toplu İş Sözleşmesi talebi
11 Şubat 2019 23:10
|'Süresiz nafakaya adil düzenleme' talebi
10 Şubat 2019 16:20