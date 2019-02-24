Kalp krizi geçiren gıda mühendisi hayatını kaybetti
|24 Şubat 2019 15:03
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Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Beysafa Katok, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Katok'un ani ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
İlçede 2 ay önce göreve başlayan Beysafa Katok, önceki gün 8 Eylül Stadındaki arkadaşları ile spor yaptıktan sonra akşam saatinde evine dönerken yolda fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Katok, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 çocuk babası Beysafa Kotek'in morga konan cenazesi bu gün öğlen saatlerinde çalışma arkadaşları tarafından alınırken, İzmir'in Bergama ilçesine götürüldü.
Katok, ikindi namazının ardından Bergama'da toprağa verilecek. Kısa sürede kendisini sevdiren Beysafa Kotek'in ani ölümü, çalışma arkadaşlarını ve ailesini üzüntüye boğdu.
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