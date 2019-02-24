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4 aylık bebekten 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıktı

Iraklı Mays Walled ve Ahmed Mithat çiftinin kızları 4 aylık Heya, beyninde oluşan tümörle dünyaya geldi. 7 saatlik operasyon sonucu Heya bebeğin başından 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Bu yerleşimde ve büyüklükte gördüğüm ilk tümör" dedi.
 24 Şubat 2019 15:21
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4 aylık bebekten 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıktı

Bir yıl önce dünya evine giren Iraklı Mays Walled (21) ve Ahmed Mithat (38) çiftinin 4 ay önce Heya adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Heya bebeğin kafasının sağ tarafında doğumdan kısa bir süre sonra büyüme başladı. Bu durumu fark eden anne ve baba soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafasında bir tümör olduğu belirlendi. Irak'ta tedavi edilemeyeceği belirtilen Heya bebek, İstanbul'a getirildi. Heya, burada yapılan operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

"HAMİLELİKTE HİÇ BELİRTİM OLMADI"

Heya bebekte beyin tümörünün doğumdan 4 ay sonra ortaya çıktığını ifade eden anne Mays Walled, "Hamilelik dönemimde bebeğimin hastalığına dair hiçbir belirti görülmedi. Doğumdan 4 ay sonra beyin tümörü fark edildi. İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta beyin tümörü teşhisi konuldu. Bebeğimde beyin tümörü olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu. Çünkü Irak'ta herhangi bir tedavi seçeneği sunulmadı. Irak'taki doktorlar 'beyin tümörü alınmaz, kafasından su çekilmesi gerekiyor' dediler. Bunun belli bir süre geçerli olacağını ve çocuğumu kaybedeceğimi belirttiler" diye konuştu.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Irak'taki doktorların ameliyatın başarılı olmayacağını söylediğini belirten Walled, "Oradaki doktorlar 'ameliyatı yapalım ama başarılı olacağımıza dair söz veremeyiz' dediler. Eşim Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Şu an çok mutluyum ama biraz da tedirginim. Bu süreç benim için çok sıkıntılı geçti. Bundan sonra herhangi bir sorun yaşar mıyım? Onu düşünüyorum. Türk hekimlerine minnettarım" ifadelerini kullandı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRDÜ"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, operasyonun detayları hakkında şunları paylaştı:

"Bebeğimiz 5 aylık. Doğumda beyninin ventrikül dediğimiz kısmında oldukça büyük çaplı bir beyin tümörü vardı. 8 santim büyüklüğünde, 5 santim çapında oldukça büyük bu yaş grubunda çok nadir gözüken bir tümör. Bize geldiğinde bebeğin kafası son derece gergin, 46 santim çapındaydı. Tümöre bağlı beyninde su toplamasıyla birlikte kafası büyümüştü. Bu büyüklükte ve yerleşimde gördüğüm ilk tümör ve ilk ameliyatım oldu. Yaklaşık 7 saatlik bir mikrocerrahi ameliyatıyla tümörü tamamen çıkardık. Çok başarılı ve sorunsuz bir ameliyattı. Patoloji raporu da gayet iyi geldi. Kafatası büyüklüğü de normal boyutlarına ulaştı. Bunlar çok nadir gözüken durumlardır. Büyüklüğü itibariyle de ekstra nadir bir hastalık halindeydi. Bundan sonraki hayatına normal bir bebek olarak devam edecek. Çok şükür geriye bir şey kalmadı."

"BEBEKLERDE BEYİN TÜMÖRÜ ORANI YÜZDE 20"

Heya bebeğin bundan sonra normal bir bebek olarak hayatına devam edeceğine dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Tümörü çıkardıktan sonra bir şey kalmadı. Çocuk büyüdükçe kafasındaki büyüme gözlerinin içeri doğru çökmesiyle durum fark edilmişti. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 20'si çocuk yaş grubunda görülür. Bir kısmı anne karnında gelişir. Özellikle beynin su dolaşım yollarındaki tümörler ekstra tehlikelidir" değerlendirmesinde bulundu.
DHA
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