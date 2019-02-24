1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabiha Gökçen'de dış hat trafiği yüzde 15 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2019 yılının ocak ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 15 arttı.
 24 Şubat 2019 15:24
Yazdır
Sabiha Gökçen'de dış hat trafiği yüzde 15 arttı

İstabul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2019 yılının ilk ayında dış hatlar yolcu trafiği arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın aylık dergisi olan Terminal Dergisi'nin şubat sayısında görüşlerine yer verilen Ersel Göral, ''2019 yılına büyük ivme ile girdik.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz Ocak ayında dış hat trafiğimiz yüzde 15 arttı. Yılın hemen başında gerçekleşen bu artış yıl sonu hedefi olan toplam 35,5 milyon yolcu hedefimizin üzerine çıkabileceğimizin göstergesidir'' dedi.

ELEKTRONİK PASAPORT DEVREYE GİRİYOR

Terminalde yolcularına zaman kazandıracak hamlelerden bahseden Ersel Göral, ''Önümüzdeki aylardan içerisinde güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçireceğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkanı sunacağız. Bu ay içerisinde elektronik pasaport sistemimizi devreye alacağız.

Tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılacak olması nedeniyle ülkemiz havalimanlarında bir ilk olacak bu proje ile yolcularımız pasaport kontrolünden daha az zaman harcayarak geçiyor olacak. Tüm bunların yanı sıra 2019 yılındaki önemli bir başka yatırım hedefimiz ise yeni terminal binamızın temelini atmak olacak.

2020 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz yeni terminal binamızla toplam yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefine ulaşma yolunda Türk sivil havacılığının önemli bir oyuncusu olarak var olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annelere erken emeklilik geliyor
24 Şubat 2019 16:48		 YHT'ye yatırım dopingi
24 Şubat 2019 16:28
Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır
24 Şubat 2019 12:32		 Mobil ödeme, kredi kartlarının tahtını salladı
24 Şubat 2019 11:50
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
24 Şubat 2019 11:32		 Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı
24 Şubat 2019 09:17
Elde kaldı 1 milyon
24 Şubat 2019 08:40		 Sürü İHA'lara 'deprem' sınavı
24 Şubat 2019 06:20
Emekliye vergi müjdesi!
24 Şubat 2019 06:00		 Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yalova'ya ulaştı
23 Şubat 2019 23:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
Emekliye vergi müjdesi!
Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama
Meclis, ilk iki turda başkanını seçemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nöbet tutmak 10
erkek kusarak gider 1
yumuşak yumuşak 1
fuat oktay 1
azimli olmak 1
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
susan miller 1
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
Ben buldum ben buldum 1
deney 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam