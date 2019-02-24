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Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu

Üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı oldu.
 24 Şubat 2019 15:28
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Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

Oylamanın ikinci turu sona erdi. Birinci ve İkinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı.

Üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

2'İNCİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Genel Kurul'da, ikinci tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA MUSTAFA ŞENTOP TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

Üçüncü turda 336 oyla başkan seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması için kürsüye çıktı. Şentop şunları söyledi:

Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır.
Memurlar.Net
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