Erdoğan: CHP bu işten anlamıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana bir millet bahçesi kuracaklarını belirterek, "Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Kayserilileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin üretimi, ticareti, sanayisiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla Türkiye'nin iftiharı olduğu söyledi.

"Nasılsınız gadasını aldıklarım? Tavatırca mıyız?" ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşlara, "31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz,?", bir kez daha hesabımızı, kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz, bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz, bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz, büyükşehirde ve 12 ilçemizde AK Parti'yi, 4 ilçemizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan olumlu yanıt almasının ardından, şöyle devam etti:

"Maşallah. İşte her alanda cesareti Erciyes kadar yüce, gönlü ovaları kadar geniş, yüreği tunç gibi sağlam Kayseri'ye de bu yakışır. Önce AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızla Türkiye'ye sesleneceğiz, birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve hep birlikte inşallah Türkiye. Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları, nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız?"

Kayseri'nin hizmetin anlamını ve kendilerinin şehre hangi hizmetleri getirdiğini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Kayseri'ye 26 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde 4 bin 633 yeni derslik kazındırdıklarını ve 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesini de kurduklarını belirten Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 6 bin 670 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, gelecek birkaç yıl içinde Kayseri ve Develi'de toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli 3 yurt binası daha açacaklarını ifade etti.

Kayseri'ye farklı branşlarda spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, Kayseri Gençlik Merkezi'nin yapımının, Talas Gençlik Merkezi'nin ihalesinin, Develi Gençlik Merkezi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

- "Dersine iyi çalış öğren de gel"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de kurulacak millet bahçesi konusunda da şunları kaydetti:

""Eski Hava İkmal Bakım Merkezinin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana bir millet bahçesi kuruyoruz. Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. 'Bütün piknik alanları, bütün ormanlık alanlar bunların hepsi milletin bahçesi, niye ayrımcılık yapıyorsunuz' diyor bir tane CHP'li aday, hem de İstanbul'un belediye başkan adayı. Dersine iyi çalış, öğren de öyle gel. Bu millet bahçesi projesinin esprisi farklı. Millet, millet illet değil. Buraya bu milletin her ferdi gelebilir."

Millet bahçesinin içerisine büyükçe bir millet kıraathanesi inşa edileceğini de vurgulayan Erdoğan, gençlerin buradan 24 saat boyunca faydalanabileceğini ifade etti. Erdoğan, "Böylece burada bu devasa millet bahçemizle inşallah Kayseri yeni bir sürece girecek." dedi.

Kayseri'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına ve engellilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sağlık alanında 15'i hastane olmak üzere 45 tesisi şehre kazandırdıklarını aktardı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nin bin 607 yatak kapasiteli olduğunu belirten Erdoğan, vatandaşlara "Nasıl memnun musunuz? Güzel mi?" diye sordu. Olumlu yanıt alan Erdoğan, Ankara'da da şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlattı.

Ankara'daki hastaneye gelen bir vatandaşın tedavisinin sona ermesinin ardından taburcu olacağı sırada doktorlara "Hocam ben burada bir 3-4 gün daha kalayım" dediğini aktaran Erdoğan, "İşte şu anda bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin, hasta çıkarsın ama şimdi durum öyle değil. Şimdi ilçelerimize varıncaya kadar hastaneler yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Niye? Benim vatandaşım işte bunlara layık, bu güzel hastanelere layık. Bu millet Kanuni'nin torunu 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' biz oradan alıyoruz ilhamı." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı programı izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben bunları konuşmaktan bıktım, utanıyorum, milletime havale ediyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye, bu Kılıçdaroğlu'na ve onun, terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor, biliyor musunuz? Çok enteresan, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz.' Türkiye'de, 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu bay Kemal, bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz."

Tüm coğrafi bölgelerde daha çok çalışacaklarını belirten Erdoğan, Kayseri'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kentte sağlık alanında 32 ayrı tesisin yapım ve ihale sürecinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Kayseri'de 17 bin 790 konutluk projeyi hayata geçirdik. İmar barışıyla 136 bin Kayserili vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Gıyasiye Medresesi, Melikgazi Hunat Hatun Medresesi ve Kümbeti'nin de aralarında bulunduğu 122 ata yadigarı eseri restore ettik. Vezirhan ve Reşadiye camilerinin restorasyonu devam ediyor." diye konuştu.

- Kayseri'ye yeni terminal binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara geldiklerinde ulaşımda 83 kilometrede devraldıkları bölünmüş yol uzunluğuna 532 kilometre daha ilave ettiklerini dile getirdi.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak Yerköy-Kayseri arasında da bir yüksek hızlı tren hattının proje çalışmasına başlandığını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri için çok önemli olan bir diğer hızlı tren projemiz ise Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projesidir. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacak hattın sondaj çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak. Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demiryolu hattını ve Ankara-Kırıkkale-Sivas demiryolu hattını da elektrikli hale getirerek modernize ediyoruz. İki hattın modernizasyonunu da bu yıl bitiriyoruz. Kayseri-Boğazköprü Lojistik Merkez projemizin birinci etabı tamamlandı, ikinci etap yapımı için de ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Anafartalar-Palas Raylı Sistem Hattı'nın birinci etabı olan Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Garı bölümünün projeleri bitti, yakında inşasına başlıyoruz."

Erdoğan, Kayseri Havaalanı'nın yolcu trafiğinin 16 yıl önce 324 bin iken geçen yıl 2 milyon 189 bine ulaştığına dikkati çekerek, "Kayseri Havalimanımızın mevcut terminal binası artık bu yoğunluğu kaldıramıyordu hemen kolları sıvadık ve Kayseri Havalimanımıza yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. Kayseri'ye 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik,. 3 de baraj inşa ediyoruz." bilgilerini verdi.