1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havada sokakta kalan evsizleri misafir ediyor.
 24 Şubat 2019 15:47
Yazdır
İstanbul'da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havada sokakta kalan evsizleri misafir ediyor. Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne ulaştırılan ihbarları anında değerlendiren ekipler, kısa sürede sokakta kalan vatandaşlara ulaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi alan soğuk ve karlı havada sokakta kalan kimsesiz vatandaşları misafir ediyor. Beyaz Masa Alo 153'e gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık ve ilaç hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde şu anda 346 kimsesiz misafir ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!
24 Şubat 2019 15:52		 İstanbul trafiğine 'derbi' düzenlemesi
24 Şubat 2019 14:30
Turları artık sadece seyahat acenteleri düzenleyebilecek
24 Şubat 2019 12:10		 Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
24 Şubat 2019 08:45
Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı
24 Şubat 2019 07:45		 Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
24 Şubat 2019 07:40
Okullar artık tur düzenleyemeyecek
23 Şubat 2019 22:54		 Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi
23 Şubat 2019 21:58
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar
23 Şubat 2019 20:38		 BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
23 Şubat 2019 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
Emekliye vergi müjdesi!
Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama
Meclis, ilk iki turda başkanını seçemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir şarkıda takılıp kalmak 3
abrakadabra 1
pentagram 1
Ben buldum ben buldum 1
ümit 3
çok yorgunum 3
yumuşak yumuşak 1
Editörü engellemek 2
memuru küçümseme veya çekememe açmazı 1
aşk 2
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam