1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını geçen yıl çıkan af yasası kapsamında yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta bitiyor.
 24 Şubat 2019 15:52
Yazdır
Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!

Halk arasında af yasası olarak bilinen 7143 sayılı torba kanun geçen yıl mayısta çıkmıştı. Afla, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. Borçlarını ödeyemeyenler için süre iki kez uzatılmıştı. Bu uzatmaya rağmen 3 milyona yakın kişi yapılandırdığı borcu zamanında ödeyemedi ve 28 Şubat'a kadar yeni bir hak tanındı. Bu süre 5 gün sonra bitecek.

SADECE GEÇ ÖDEME ZAMMI

Ay sonuna kadar ödeme yapan kişilerden, sadece borcun ödenmesi gerektiği tarihten itibaren geç ödeme zammı alınacak. Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit için 8 Eylül 2018'den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit için ise 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 28 Şubat'a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.

PEŞİN ÖDEMEYENLER

Af yasasıyla peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya enflasyon artış oranında eklenen tutarın yüzde 90'ı silinmişti. Anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10'u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı. Bunlar ödemeyi peşin yapmadıkları için yüzde 90 indirim hakkını kaybettiler. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018'e kadar enflasyon oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018'den 28 Şubat'a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak. Taksidi seçip ödeyemeyenlere aylık yüzde 1.045 oranında fark uygulanacak.

GSS PRİM BORCU

Yine bu ayın sonuna kadar Genel sağlık sigortası (GSS) borcunu ödeyenlere kolaylık sağlanacak. Genellikle gençlerden oluşan GSS prim borçluları, borçlarını 28 Şubat'a kadar ödedikleri takdirde gecikme faizi ve gecikme cezası ödemeyecekler. 28 şubat'tan sonra ödeyenler ise gecikme faizi ve cezasıyla birlikte daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Borcunu ödemeyenler 1 Mart itibarıyla devlet destekli sağlık hizmeti alamayacaklar.

BAĞKURLU TALEP EDECEK

Bağkurlu, gündelikçi, şoför, sanatçı, isteğe bağlı veya tarım sigortalıları da yapılandırmaya başvurup çıkan borcu ödemediyse, 28 Şubat'a kadar ödeme yaparak yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecek. Primini kendi ödeyenlerin, bu haktan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunmaları şart.

İHYA HAKKI İÇİN DE...

Prim borçlarını bir süre ödemedikleri için Bağkurlu'ların dondurulan sigorta süreleri de yapılandırmayla ihya edilebiliyordu (aktif hale getiriliyordu).Yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunduğu halde borcunu ödemeyenler de 28 Şubat'a kadar ödeme hakkından yararlanabilmek için bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine başvuracaklar.
Posta
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
24 Şubat 2019 15:47		 İstanbul trafiğine 'derbi' düzenlemesi
24 Şubat 2019 14:30
Turları artık sadece seyahat acenteleri düzenleyebilecek
24 Şubat 2019 12:10		 Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
24 Şubat 2019 08:45
Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı
24 Şubat 2019 07:45		 Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
24 Şubat 2019 07:40
Okullar artık tur düzenleyemeyecek
23 Şubat 2019 22:54		 Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi
23 Şubat 2019 21:58
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar
23 Şubat 2019 20:38		 BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
23 Şubat 2019 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
Emekliye vergi müjdesi!
Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama
Meclis, ilk iki turda başkanını seçemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göz rengi 4
susan miller 1
Turşu Kavurma 2
fuat oktay 1
yumuşak yumuşak 2
kaplumbağalar 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 1
nöbet tutmak 10
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 1
kadın susarak gider 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam