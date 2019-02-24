TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı belli oldu
|24 Şubat 2019 15:55
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.
Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in TBMM Başkanvekili olması dolayısıyla seçim gündemiyle MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu başkanlığında toplandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, toplantıda 24 oy alarak komisyon başkanlığına seçildi.
TBMM Başkanlığı Seçimi için toplanan Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okunmuştu. Genel Kurulda yapılan oylamada Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçilmişti.
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