Kırklareli'nde eğitime kar engeli
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.
|24 Şubat 2019 16:08
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.
Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.
Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.
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