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12 işçinin zehirlendiği tavuk işletmesinden açıklama

İşçiler, dezenfekte sırasında havalandırmayı açmadıkları için zehirlenmiş
 24 Şubat 2019 16:12
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12 işçinin zehirlendiği tavuk işletmesinden açıklama

Bolu'da bir tavuk işletmesinde 12 işçinin zehirlenmesi olayıyla ilgili tavuk firmasından yapılan açıklamada, olayın işçilerin dezenfekte yapıldığı sırada havalandırmayı açmadıkları için yaşandığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.25 sıralarında Bolu'nun Yeniaça ilçesine bağlı Şahnalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da faaliyet gösteren bir tavuk işletmesine bağlı damızlık kümesinde geçtiğimiz günlerde ilaçlama yapıldı.

Yapılan ilaçlamanın ardından kümes çiftliğine giden işçilerden 12'si çalışma yaptıkları sırada zehirlendi. Kümes yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, özel kıyafetlerle çiftliğe girerek kimyasal maddeden etkilenen işçileri kontrollü olarak dışarı çıkardı. İşçiler yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Konuyla ilgili tavuk firmasından yapılan açıklamada, personelin kümes içindeki havalandırmayı açmadan çalıştıkları belirtilerek, "Kümesin dezenfekte edilmesi sırasında işçiler mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle tedbir amaçlı hastanelere kaldırılmışlardır. Dezenfekte çalışmasının, damızlık kümeslerimize her civciv alınma döneminden önce, kümesin boş olduğu sırada, yapılan hayvan sağlığı önlemlerine ilişkin rutin bir uygulamadır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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