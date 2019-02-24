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Okullar tatil olsun 'Vali Amca'

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.
 24 Şubat 2019 16:20
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Okullar tatil olsun 'Vali Amca'

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

Ataşehir Ferhatpaşa'da karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden çıkarak sokakta kartopu oynadılar.

DHA kamerasını gören çocuklar toplanarak koro haline, "Okullar tatil olsun Vali Amca" diyerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslendiler.

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Beyza, "Kar yağdı. Tatile denk geldi, tatil olduğu için çok mutlu olduk. Kar topu oynuyoruz ama erkekler biraz güçlü kaldı."dedi.

DHA
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