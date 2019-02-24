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'FETÖ konusunda kimse bizden acıma beklemesin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Terör konusunda kimse bizden acıma beklemesin, uyuşturucu konusunda kimse acıma beklemesin, memleketime zulmetmeye çalışanlara karşı FETÖ konusunda kimse bizden acıma beklemesin. Namus ve şeref sözüdür, bu konularda acımasız olacağız"
 24 Şubat 2019 16:24
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'FETÖ konusunda kimse bizden acıma beklemesin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Kato Dağı'ndan Gabar Dağı'na kadar, Cudi Dağı'ndan Tendürek'e, Ağrı Dağı'na kadar, ay yıldızlı bayrağımız, ezan-ı Muhammedimiz hep beraber özgürlüğümüzün ve hürriyetimizin sembolü olmaktadır." dedi.

Beşikdüzü ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitap eden Soylu, memleketin, milletin çok zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, Türkiye'yi tam bağımsız, yarınlara umutla bakan ülke yapmamak için ellerinden geleni ortaya koyanlar olduğunu ifade etti.

Milletin üzerine karabasan gibi çökmeye, yarınlarını karartmaya çalışanlar olduğunu vurgulayan Soylu, milletin hepsinin üzerinden geldiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin her alanda verdiği mücadeleleri anlatarak, "Terör örgütüne bizi teslim etmek, terör örgütüne karşı bizi çaresiz bırakmak istediler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler şimdi insansız hava aracımızı da kendimiz üretiyoruz, ATAK helikopterimizi de mühimmatlarımızı da kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan darbelere de işaret eden Soylu, "En son 15 Temmuz. O Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin darbesiyle beraber bu ülkenin özgürlüğüne, bağımsızlığına, birliğine, bütünlüğüne o FETÖ hainiyle beraber saldırmaya çalıştılar. Bu millet Allah'ımıza şükürler olsun dik durdu, ayakta durdu ve her birine 50 gramlık oy pusulasıyla beraber cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Soylu, milletin yaşadığı sıkıntıları unutmadığının altını çizerek, milletin tekrar o sıkıntıları yaşamaması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olmasını istemeyenlerin, sürekli ülkenin önünü kesmeye çalıştıklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkede terörle mücadele ettirmediler, 'Siz anlamazsınız, bilmezsiniz, yapamazsınız' dediler. 'Siz kimsiniz?' dediler. Bugün Allah'ımıza çok şükürler olsun dağlarımızda, Kato Dağı'ndan Gabar Dağı'na kadar, Cudi Dağı'ndan Tendürek'e, Ağrı Dağı'na kadar, ay yıldızlı bayrağımız, ezan-ı Muhammedimiz hep beraber özgürlüğümüzün ve hürriyetimizin sembolü olmaktadır.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakırsak bu millet bize hesap sorar. Ne kadar yaparız, ne kadar yapmayız bilmem ama bu terör konusunda kimse bizden acıma beklemesin, uyuşturucu konusunda kimse acıma beklemesin, memleketime zulmetmeye çalışanlara karşı FETÖ konusunda kimse bizden acıma beklemesin. Namus ve şeref sözüdür, bu konularda acımasız olacağız."

- "Uyuşturucu satıcılarını da teröristleri de yerin yedi kat dibine sokmazsak adam değiliz"

Süleyman Soylu, son dönemde ele geçirilen uyuşturucu miktarında cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu Kılıçdaroğlu var ya, bizim karşımızda ne varsa savunuyor, dönüyor diyor ki 'Uyuşturucu satıcılarını sadece atıyorlar yazık, onların yöneticilerini niye atmıyorlar?' Sor bakalım atıyor muyuz, atmıyor muyuz? 300 uyuşturucu liderini de geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde kulağından tuttuk, hapse attık. Milletimize namus, sadakat sözümüzdür, o uyuşturucu satıcılarını da teröristleri de yerin yedi kat dibine sokmazsak adam değiliz."

Bakan Soylu, yaklaşık üç ay önce bütçe görüşmeleri sırasında yaşananları anımsatarak, şunları söyledi:

"PKK'nın siyasi kolu olan partinin vekili çıkıp dedi ki 'Sizin askerleriniz, polisleriniz, jandarmalarınız işgal polisi, işgal jandarması, işgal askeridir.' Nerede? Hakkari'de, Şırnak'ta, 78 bin kilometrekare kendi sınırlarımız içerisinde. Gerçi biz haddini bildirdik, söyleyeceğimizi hem de usturuplu bir şekilde söyledik, anlayacakları dilden konuştuk. Bilirsiniz ben onların anlayacağı dilden konuşmasını iyi bilirim, iyi beceririm. Ben konuşmazsam onlar rahat etmiyorlar. Neymiş, teröristlerin cenazelerine gidecekmiş, aylardan beri teröristlerin cenazelerine gitmek istiyorlar, hadi gidin de görelim, kolay mı öyle bir şey? O konuşana değil, onu oraya taşıyana bakmak lazım. Arkasında duran Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, onlar için oy isteyene, iki partiyi birbiriyle ikiz kardeş yapana, yapışık kardeş yapana bakmak lazım. Onun için CHP'li kardeşlerimi uyarıyorum, bu yol yanlış bir yoldur, bu yol Türkiye'deki siyasetin hiç hoşlanmayacağı bir yoldur, milletimizin tasvip etmeyeceği bir yoldur. Terörle mücadelede buraya kadar geldik, ne yapacağız, kaseti başa mı saracağız yani."

Vatandaşlardan, 31 Mart seçimlerinde partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Soylu, "4,5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük sıçramasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Soylu, "PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin, uyuşturucuların, tefecilerin, organize suç çetelerinin ayağına basıyor muyuz? Neyle basıyoruz? Milletimizin verdiği iradeyle. O kadar kimsenin ayağına basıyoruz ki hepsi fırsat kolluyorlar, 'Biraz zayıflasalar 31 Mart akşamı biraz zafiyete düşseler de şu işleri tekrar başa sarsak, milletin başına tekrar musallat olsak.' diye." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yaşananları anımsatan İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 saatte Türkiye'nin bütün kazanımlarını ortadan kaldırırlar. Değerlerimize, ülkemizin birikmişlerine, kutsallarımıza, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize karşı bunlar acımasızdırlar. Arkalarında kimin olduğunu biliyorsunuz. Okyanus ötesinden bu coğrafyayı dizayn etmeye çalışıyorlar, Amerika'dan bu coğrafyayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Bizi kendilerinin istediği gibi bir millet yapmak istiyorlar. Değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Onun için hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Önemli bir ittifak, geleceğimize ait büyük bir birliktelik, bir güç ortaya koydular. İnşallah bu 4,5 yılda güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Onun için o ayaklarına bastıklarımız var ya terör örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve diğerleri, işte onlara karşı bizi yalnız bırakmayın. Bir de ne olursunuz Kadil'in önünde boynumuzu eğdirmeyin, şu Fetullah Gülen denilen şarlatana güldürmeyin, şu Pensilvanya'daki Amerikan uşağına güldürmeyin. Onlarla da büyük mücadele ediyoruz. Ülkemizin geleceği, bekası ve yarınları için sizden çok büyük destek istiyoruz."

Mitinge, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Harun Demirci ve diğer ilgiler katıldı.
Anadolu Ajansı
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