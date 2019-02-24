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Bakan Kurum: 81 il valiliğimize talimat gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. Bu işe ilişkin 81 il valiliğimize talimat gönderdik ve bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız şehirlerdeki acil, öncelikli alanları tespit ederek 3 ay içerisinde bize bildirecekler"
 24 Şubat 2019 16:38
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Bakan Kurum: 81 il valiliğimize talimat gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek.' Bu ülke ve şehirler, CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki martın sonunda görsün? Hiçbir zaman görmedi. Sizin belediyecilik karneniz de hizmet karneniz de anlayışınız da sıfır. Siz, çöp, çamur, çukur belediyeciliğini milletin hafızasına kazıdınız." dedi.

Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Şehir Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konağın Türk kültür ve mimarisi baz alınarak özenle yapıldığını ve vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

Açılış öncesi tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde öğle namazını kıldığını ve orada vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulduğunu aktaran Kurum, "Tarihten bugüne gelmiş ve inşallah bizim de gelecek nesillere aktaracağımız bu önemli eserimizin, değerimizin etrafında, tescilli yapıları yenilemek ve sokak sağlıklaştırması yapmak suretiyle çevre düzenlemesi yapacağız." diye konuştu.

Kurum, ayrıca hem mevcut belediye başkanı hem de belediye başkan adayının Beyşehir Gölü'nün kirliliğinden bahsettiğini anlatarak, "Ben Çevre ve Şehircilik Bakanıyım ve Konyalıyım. Dolayısıyla Beyşehir Gölü kirli olamaz. Bakan Yardımcımıza talimatımızı verdik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Beyşehir Belediye Başkanlığımızla iş birliği içerisinde bu temizleme çalışmasını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçeye bir millet bahçesi de kazandıracaklarını aktaran Kurum, son 16 yılda yapılan hizmetlerle hem ilçelerde hem ülke genelinde insanların yaşam standartlarının yükseldiğine dikkati çekti.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı ve kaliteli hizmeti amaçladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bize 'Vatandaşını mağdur etmeyeceksin, vatandaşını bekletmeyeceksin ve hizmet kalitesini gönül belediyeciliği anlayışıyla, gönüllere dokunmak suretiyle yapacaksın' diyor. Biz de bu çerçevede şehirlerimize ziyarette bulunuyor, vatandaşımızın taleplerini dinliyor, şehrin yaşam kalitesini arttırmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerle bir araya geldiğinin altını çizen Kurum, "Cumhur İttifakı kapalı kapılar ardında, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi kuruldu. 15 Temmuz gecesi vatanın, milletin, bayrağın ve devletin bütünlüğü için bir araya geldik. İnşallah bu kutlu ittifakın ruhunu 31 Mart akşamı sandığa yansıtacağız. Cumhur İttifakı bugün 31 Mart seçimlerinde de içinde gönül, ülke sevdası olmak suretiyle karşılıklı güvene dayalı bir şekilde yürüyor. İnşallah 2053 yılına, 2071 yılına kadar da sürecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin bugüne kadar bütün projelerini milletin desteğiyle yaptığına işaret eden Kurum, AK Parti'nin hamurunu bu milletin yoğurduğunu, kumaşını da bu milletin dokuduğunu belirtti.

- "Siz, çöp, çamur, çukur belediyeciliğini milletin hafızasına kazıdınız"

Bakan Kurum, CHP'nin yerel seçim manifestosunu değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek.' Bu ülke ve şehirler, CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki martın sonunda görsün. Hiçbir zaman görmedi. Sizin belediyecilik karneniz de hizmet karneniz de anlayışınız da sıfır. Siz, çöp, çamur, çukur belediyeciliğini milletin hafızasına kazıdınız. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanlığını almıştı. Gazeteler o gün hava kirliliğinden dolayı promosyon olarak maske dağıtıyordu, çöp dağlarında birçok kardeşimiz canını kaybetti. Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle sosyal belediyecilik anlayışını bütün ülkemize dalga dalga yaydık."

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik seçim manifestosunda 8 maddenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Artık şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacağız. Bu planlar, hakkaniyet çerçevesinde, vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapılacak. Vatandaşın rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağız, yaptırmayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. Bu işe ilişkin 81 il valiliğimize talimat gönderdik ve bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız şehirlerdeki acil, öncelikli alanları tespit ederek 3 ay içerisinde bize bildirecekler. Acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal'da geçtiğimiz günlerde çok elim bir kaza meydana geldi. Aslında bunun bir benzerini Konya'mızda yaşamıştık, orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yaklaşık yüzde 10-15'ini 5 yıllık süreçte Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimarı esaslı, kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak. Mahalle kültürünü yaşatacağız."

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da birer konuşma yaparak, konağın il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve protokol üyeleri tarafından konağın açılış kurdelesi kesildi.
Anadolu Ajansı
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