Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
|24 Şubat 2019 17:02
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunun Tepeltepe köyü mevkisinde, Salim Koç yönetimindeki 28 KA 312 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü Koç ile Atike (44), Osman (15) ve Semanur Koç (19), Şengül (33), Eylül (6) ve İkra Şeker (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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