THY Genel Müdürü Ekşi ilk rakamları paylaştı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.
|24 Şubat 2019 17:06
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.THY, İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 2 bin 173 uçak seferi ile toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz.Şimdiye kadar 2 bin 173 sefer ile 272 bin 821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık.
İstanbul Havalimanı havacılıkta bir zafer anıtıdır" dedi.
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