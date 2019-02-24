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TUS sona erdi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yapıldı.
 24 Şubat 2019 17:22
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TUS sona erdi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yapıldı.

2019-TUS 1. Dönem, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlendi.

Sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı. Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.
Anadolu Ajansı
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