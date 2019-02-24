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'Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Sen (Mansur Yavaş) Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin"
 24 Şubat 2019 17:26
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'Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Sen (Mansur Yavaş) Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Şimdi Yenilenme Zamanı Projesi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çıkıp herkese projelerini açıkladığını söyledi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a da haber göndererek projesini anlatmasını ve insanlara ne vadettiğini söylemesini istediğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Anadolu'daki bizim için kıymetli küçücük de olsa illerin başına gelenler, ilçelerde aday olanlar, beldelere bile aday olanlar kitap bastırıyorlar, diyorlar ki benim şu projelerim var, size bunu yapacağım. Sen Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin. Bu nasıl iştir diye sıkıştırdığımızda, beni de hayretler içerisinde bırakan özellikle belki de çok hüzünlenmeme sebep olan bir cümle geldi. 'Olmaz olur mu projem, söyledim ama bizim Cumhur ittifakının adayı dinlememiş.' Neymiş? Su parasını düşürecekmiş. Eyvah dedim. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bu konuda iki satır kitap okuyan herkes bilir ki su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir."

- "Hayvan dostlarımız için yürüyüş parkuru..."

Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle'nin insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ve bunun için 232 "vizyon projesi" hazırladıklarını belirtti.

"Yenimahalle'de Türkiye genelinde ses getirecek projeler hayata geçireceğiz. Projelerden birçoğu Türkiye'de ilk olacak." diyen Tiryaki, hazırladıkları projelerle Yenimahalle'nin 100 yıl sonrasını, doğmamış çocukların yaşam alanlarını dahi planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yenimahalle Kent Çiftliği, 1,4 milyon metrekare büyüklüğünde olacak. Uluslararası ve ulusal sanat sempozyumlarının düzenleneceği dünyadan ve Türkiye'den seçkin sanatçıların davet edileceği, içerisinde açık hava konser alanı, açık hava sergi alanı, dinlenme, oturma ve yürüyüş alanları ve sergi salonunun bulunduğu 20 bin metrekare alana sahip sanat parkı yapılacak. Engelli bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak hedefiyle 4 engelsiz park ve spor tesisi yapılacak. Tesislerde engelsiz çocuk oyun alanları, engelsiz tenis kortu, engelsiz futbol sahası ve engelsiz bisiklet parkuru olacak. Ayrıca 4 evcil hayvan dostu park yapılması planlanıyor. Bu parklarda hayvan dostlarımız için koşu ve yürüyüş parkuru, kondisyon ve eğitim parkuru, otomatik suluklar bulunacak. Yenimahallelilerin nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri yeşil alanlar planlandı. 20 bin metrekare alana kurulacak kaykay parkında, kaykay ve paten alanı, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları fitnes alanı ve yürüyüş yolları bulunacak."

"Yenimahalle'de bisiklete binmek isteyen çocuk ve yetişkinler için 30 bin metrekare büyüklüğünde bisiklet parkı planlandı. Yumurtatepe Sit Alanı korumacı bir yaklaşımla el alınacak." ifadelerini kullanan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Alanın tarihi niteliğinin korunması ve bunun yanı sıra sit alanı dışında kalan yeşil alanların peyzaj tasarımının yapılması, yerden yükseltilmiş ahşap yürüme yolları ve dinlenme alanları ile kentin yeşil koridoruna katılması planlandı. Yenimahalle Toplum Merkezi, 240 bin metrekare alana kurulacak. Toplum Merkezi projesi, evsizler, sokak çocukları, yaşlılar, bağımlılar, engelliler, göçmenler ve desteğe ihtiyaç duyan kadınların desteklenmesi, topluma yeniden kazandırılması, istihdam edilmesi, eğitilmesi ve psikososyal destek sağlanması amacıyla tasarlandı. Tüm hizmetlerin ücretsiz olarak verileceği toplum merkezinde engelli eğitim ve sanat merkezi, kadın dayanışma merkezi, kadın sığınma evi, ileri yaş yaşam evi, bağımlılıkla mücadele merkezi, toplum psikolojik destek merkezi, eğitim ve kültür merkezi, atölyeler ve misafirhane bulunacak."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da 31 Mart'taki seçimin bir beka seçimi olduğunu belirterek, Özhaseki ve Tiryaki'ye destek istedi.

Toplantıya, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazı milletvekilleri, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe başkanları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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