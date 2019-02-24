Aort damarı yırtılan polis hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel, aort damarının yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Üzel, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde istirahat halindeyken aniden fenalaşarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aort damarı yırtıldığı tespit edilen Üzel, özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenilen Üzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Üzel için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende eşi, annesi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Saliha Üzel, oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.

Üzel'in cenazesi İL Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer'in okuduğu Kuran-ı Kerim ve duanın ardından arkadaşlarının omuzları üstünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı.

Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa tutulmaz, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylarından Mehmet Zeybek, mesai arkadaşları ailesi ve yakınları katıldı.

35 yaşındaki Mehmet Emin Üzel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.