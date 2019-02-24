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'1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali incelendi'

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Altıay, "FETÖ ile ilgili elimizde 1 milyon 840 bin materyal var. Bunların 1 milyon 393 bin 500'ünü inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız." dedi.
 24 Şubat 2019 17:38
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'1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali incelendi'

FETÖ/PDY soruşturmalarına konu olan dijital materyallerdeki verilerin tespitine ilişkin çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından yürütülüyor.

Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve aralarında tahrip edilenlerin de bulunduğu her türlü dijital materyal, alanında uzman polisler tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor.

Bu materyallerde ulaşılan veriler, daha sonra rapor haline getirilerek ilgili makamlara teslim ediliyor.

Başkan Yardımcısı Altıay, çalışmaları anlattı

AA muhabirine çalışmalar hakkında bilgi veren EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelendiği Adli Bilişim Şubesinin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Şubeye getirilen dijital materyallerdeki verilerin incelenip deşifre edildiğini belirten Altıay, daha sonra sonuçları adli makamlara ulaştırdıklarını dile getirdi.

Altıay, "Adli birimler, dijital delil olmadan maalesef mahkemeyi nihayetlendiremiyor. Mahkeme safhasının hızlı bir şekilde işleyebilmesi aslında buradan elde edilecek verilerle doğru orantılı. Biz de elimizden geldiğince birimlerimizde bulunan dijital materyalleri hızlı bir şekilde inceleyerek içindeki suç delilleriyle adli birimlere teslim ediyoruz." diye konuştu.

"Haftada 20 bin materyal inceliyoruz"

FETÖ ile mücadele sürdükçe dijital materyallerin gelmeye devam edeceğini kaydeden Altıay, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda FETÖ ile ilgili elimizde 1 milyon 840 bin materyal var. Bunların 1 milyon 393 bin 500'ünü bugün itibarıyla inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız. Elimizde yaklaşık 446 bin bekleyen materyalimiz var. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz. Bu, teslim ettikçe arkası gelen bir süreç. Haftada ortalama 20 bin dijital materyal incelenirken aynı zamanda 5-10 bin civarında dijital materyal incelenmek üzere birimlerimize gönderiliyor."

Yakalanacağını düşünen şüphelilerin dijital materyalleri tahrip etmeye çalıştıklarını anlatan Altıay, bu tür materyallerden birçok veriyi kurtarma başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

"Yakılıp gömülen diskten FETÖ talimatları çıktı"

Altıay, şeytani akla sahip FETÖ mensuplarının geliştirdiği suç yöntemlerini deşifre etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun da en güzel örneği, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen dijital materyaller oldu. FETÖ'nün darbe girişimindeki rolünün tespit ve deşifresi yine bizim dairemizdeki arkadaşlarımızın çalışmasıyla ortaya çıktı. Orada ele geçirmiş olduğumuz yanmış ve toprağa gömülmüş disklerden elde ettiğimiz verilerde, FETÖ'nün Pensilvanya'dan almış olduğu talimatları birebir deşifre ettik."
Anadolu Ajansı
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