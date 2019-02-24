Tekirdağ'da deniz suyu 30 metre çekildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi.
|24 Şubat 2019 18:17
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi.
İlçe merkezinde deniz suyunun çekilmesini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.
Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Uyan, ''İlçe merkezimizdeki plajın suyu zaman zaman böyle çekiliyor. Olağan dışı bir durum söz konusu değil. Korkulacak bir şey yok. Bu durum yıllardan beri böyle devam ediyor.'' diye konuştu.
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