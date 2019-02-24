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Ünlü işadamı dolandırıcılara 4 milyon dolar kaptırdı

Fransa, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın plastik maskesiyle devlet başkanları ve işadamlarını dolandıran Gilbert Chikli'yi konuşuyor. Kurbanları arasında Türk işadamı İnan Kıraç da var.
 24 Şubat 2019 18:25
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Ünlü işadamı dolandırıcılara 4 milyon dolar kaptırdı

Orçun Özateş

Fransızca konuşan bir devlet adamı veya bir vakıf ya da şirket yöneticisi olsaydınız ve özel kaleminiz resmi bir telefondan "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Skype üzerinden görüşmek istiyor" deseydi büyük olasılıkla kabul ederdiniz. Karşınızda, büyük masası ve arkasındaki Fransa-AB bayraklarıyla 'bakanlık makamı'nda oturan Le Drian'ı görseydiniz, devlet adamı 'Fransızcası'yla ve üstelik 'sesine yardım ister bir ton katarak' konuşsaydı etkilenirdiniz. Birçok devlet adamı, iş insanı ve STK yöneticisi de öyle etkilendi. Ama arayan Le Drian değildi!..

2015'TE NE OLDU?

Le Drian ve Monako Prensi'nin plastik maskesini takarak 150'den fazla kişiyi dolandırmaya çalışan kişi, Fransa-İsrail çifte vatandaşı olan Gilbert Chikli'ydi. Hedefleri arasında eski Fransa sömürgesi Afrika ülkeleri, Fransız veya Fransa ile iş yapan şirketlerin patronları, vakıf yöneticileri vardı.

SAHNE VE MAKYAJ HAZIR

Dışişleri Bakanlığı makamı gibi donatılmış bir odadan arayan Le Drian maskeli Chickli'nin para sızdırmak için 'Suriye krizi'ni kullandı. Önce sahte 'bakanlık' makamından sekreterya arandı; not bırakıldı veya telefonla görüşme sağlandı. Ardından 'durumun hassasiyeti' gerekçe gösterilerek, aslında 'ikna ediciliği' arttırmak için 'görüntülü görüşme' talep edildi. Ekranda beliren kişi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan başkası değildi! Şöyle diyordu: "Şu anda Fransız vatandaşı olan çok önemli bir kişi, DEAŞ'ın elinde rehin. Onu kurtarmamız için yardımına ihtiyacımız var. Parayı gizli operasyonlar bütçesinden ödeyeceğiz ancak durumun aciliyeti var. Fransa sizden yardım bekliyor!" Sahte bakan, ihtiyaç duyulan parayı "40 milyon euro" olarak telaffuz etti, ancak ne kadar katkıda bulunacağı kurbanın Fransa'ya olan bağlılığıyla orantılı olacaktı! Ardından sahte imzalı yazışmalar yapıldı ve 'örtülü operasyon' için Çin'de bir hesap numarası verildi. Ardından da paralar geldi... Chikli, AP'ye verdiği röportajda, paranın yüzde 90'ını Çin ve Hong Kong'da 'yıkadığını' açıklarken, "Çin her türlü dolandırıcılık için uluslararası bir kapı haline geldi" dedi.

İSRAİL'E KAÇTI

Franko-İsrailli Chikli, 2015'te 7 yıl hapis cezasına çaptırıldı ama İsrail'e kaçtı. Fransa uluslararası tutuklama kararı çıkardı, ancak İsrail vatandaşlarını iade etmediği için birşey yapılamadı. Chikli, Ağustos 2017'de 'iş için' gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tutuklandı, Fransa'da iade edildi ve cezaevine konuldu.

BİLİNEN VURGUN 80 MİLYON EURO

Fransız medyası Chikli'nin tuzağına düşen kişilerden 80 milyon euro topladığını yazdı. Fransız medyasına göre, Chikli, Prens Aga Han Vakfı'ndan 19.9 milyon, İsviçreli bir vakıftan 800 bin euro, ünlü Chateau Margaux bağlarının sahibi Corinne Mentzelopoulos'tan 5,95 milyon 'tokatlamış'. Mentzelopoulos şüphelenmiş ama 'bakanlık'tan resmi antetli ve 'paranın iade edileceğine' dair bir mektup aldıktan sonra İsviçre'deki bir hesaba üç transfer yaparak ödemiş bu parayı. Ama bunlarla sınırlı değil. Kurbanlar arasında adı açıklanmayan devlet başkanları, Bernard Arnault, Martin Bouygues gibi iş adamları, Vatikan Bankası, Kardinal Ricard, Bordeaux Başpiskoposu ve Brigitte Bardot da var.

İNAN KIRAÇ DA VAR

Chikli'nin 'inanılmaz hikayesini' ortaya çıkaran devlet kanalı France 2 kanalı, kurbanlar arasında Kıraça Holding'in patronu Türk işadamı İnan Kıraç'ın da olduğunu duyurdu. Galatasaray Eğitim Vakfı kurucu başkanı Kıraç'ın Fransa'da şirketleri ve ortaklıkları bulunuyor. Kıraç, aynı zamanda Türk-Fransız ilişkilerinde üstlendiği önemli rol nedeniyle Fransa'nın en büyük nişanı olan Legion d'honneur nişanı sahibi.

Miktar 4.1 milyon euro. Bu 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar.

Akşam
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