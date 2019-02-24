Erdoğan: Mansur Yavaş kimin adayı belli değil
|24 Şubat 2019 18:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay mitinginde konuşuyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminatlar için "Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben ne yapacağım, bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik, zafere ulaştık ulaşıyor.
- 24 Haziran seçimlerinde %51 oyla Cumhur İttifakını birinci yapan Hatay'ı tebrik ediyorum. Artık Hatay'da yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın sırtındaki CHP zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor. 31 Mart'ta bu şehrin anahtarını artık emin ellere vermemiz lazım.
- 31 Mart zaferimiz şimdiden mübarek, kutlu olsun durmak yok yola devam
- Bugün Meclis Başkanlığı seçimi vardı, Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazandı. Şentop Meclis Başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
- Biz kapınızı sadece seçim zamanı çalanlardan değiliz. Hatay'ın yollarını seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum
- Mansur Yavaş'a Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?
- Bunların kim olduğu ortada. Ne diyor Kürdistan diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Kendine gel.
- Bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta dersini vereceğiz.
- Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben ne yapacağım, bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ve bunu kendisi de ödemiyor. Bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri ödeyecek.
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