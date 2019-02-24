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Süper teşvikle 'yeni buluşlar' için yola çıktılar

"Süper teşvik" kapsamında, sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla desteklenen Alvimedica, tıbbi cihazlar alanında ODTÜ ile ortak Ar-Ge kararı aldı.
 24 Şubat 2019 19:36
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Süper teşvikle 'yeni buluşlar' için yola çıktılar

Sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla, "süper teşvik" kapsamında desteklenen Alvimedica, geliştirdiği yerli stentlerin ardından yeni nesil tıbbi cihazlar konusunda ODTÜ ile ortak Ar-Ge kararı aldı.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen sanayi kuruluşları arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik yeni yatırımları için üniversitelerle iş birliğine devam ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt ve 9 Eylül üniversiteleriyle Ar-Ge iş birliği yapan Alvimedica, son olarak özellikle görüntüleme teknolojileri üzerine çalışan ODTÜ ile protokol imzaladı.

Protokol kapsamında, ODTÜ ve Alvimedica, bilim, sanayi ve teknolojiye yönelik ortak Ar-Ge çalışmaları yapacak.

Alvimedica İş Geliştirme Müdürü Ergin Karacebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren firmalarının, muhtelif kateter ve ilaçlı stent üretimi ve kalp kapakçığı Ar-Ge çalışmalarını başlattığını ifade etti.

Yeni Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerle yürüttükleri iş birliklerine hız verdiklerini bildiren Karacebe, özellikle girişimsel kardiyoloji alanında ürün yelpazelerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de yılda 300 bin hastaya ilaçlı stent takıldığına işaret eden Karacebe, "Bu ürünlerin neredeyse yüzde 100'ü ithal. Yeni fabrikamızla birlikte yılda 900 bin stenti üretir hale geleceğiz. Hem ülkemizdeki kapasiteyi karşılayacağız hem de bunun iki katı kadar da ihracat yapacağız." diye konuştu.

Buluşlar için yeni dönem

ODTÜ ile imzaladıkları protokolle özellikle tıbbi cihaz alanında da uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Karacebe, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız iş birliğiyle özellikle kardiyoloji alanında ameliyathane ve görüntüleme cihazlarında yeni bir Ar-Ge dönemini başlatıyoruz. ODTÜ'nün biyomedikal ve elektrik mühendisliği alanlarındaki bilgi birikiminden faydalanarak, bunun endüstriyle buluşturulması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda güç birliği yapıyoruz. Özellikle tıbbi cihaz alanında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik ortak projeler yürüteceğiz."

Karacebe, başta görüntüleme olmak üzere öncelikli alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapacaklarını, pazarın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikteki teknolojilerin geliştirilmesine dair iş birliği modelleri geliştireceklerini belirterek, "ODTÜ'lü akademisyenlerle yapacağımız ortak çalışmalarla tıbbi cihaz teknolojilerindeki buluşlar, büyüklüğü milyar doları geçen pazarda ticarileşme şansına sahip olacak." dedi.

ODTÜ ile yaptıkları iş birliklerinin önemine işaret eden Karacebe, şunları kaydetti:

"Alvimedica uluslararası ölçekte tıbbi cihazlar geliştirmeye devam ederek, global pazara daha fazla katkı sağlamak istiyor. Asıl amaç bu. Proje bazlı teşvik almamızın sebebi de o. Türkiye'den dünyaya açılan medikal marka olarak yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Ana hedef bu olmak üzere, girişimsel kardiyolojiyle başlayıp sonrasında başka alanlara da girerek devam edeceğiz. Mitral kapakçığı da önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şu an tamamen ithal edilen bir ürün. Birebir de istenilen bir ürün üretilmedi. Ama bizim bununla ilgili prototipimiz var ve geliştirmeye başlıyoruz. Bununla ilgili bir planımız var. Bunun dışında girişimsel kardiyolojide kullanılan birçok ürün var, bunları üretmek ve ürün portföyümüzü geliştirmek istiyoruz."

"ODTÜ'de tıbbi cihazlar alanında çok sayıda araştırma, onlarca buluş var"

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Gençer ise üniversitenin temel bilimler ve mühendislik bölümlerinin, biyomedikal mühendisliği alanında büyük bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Üniversitelerinin özellikle tıbbi cihaz alanında ticarileşme potansiyeline sahip onlarca buluşu olduğuna işaret eden Gençer, "Tıbbi cihaz üretimi, disiplinlerarası bir konu. ODTÜ'de farklı bölümlerde bu alanda çalışan çok sayıda öğretim üyemiz ve araştırmacımız bulunuyor." diye konuştu.

Tıbbi cihazların üretimine ilişkin çalışmalardan örnekler veren Gençer, "Bilgisayarlı EKG ve Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı Türkiye'de ilk kez ODTÜ'de üretildi. Beyin bilgisayar arayüzleri, beyin elektriksel aktivitelerini görüntülememizi sağlayan çok kanallı EEG cihazı da üniversitemizde yapıldı. İlaçla geçmeyen ağrıları bloke edebilen vücut içine yerleştirilebilir cihazları tüm bileşenleriyle üretebiliyoruz. Kalp pilleri ve derin beyin uyarıcıları yapabiliriz. Patentini aldığımız veya değerlendirme süreci devam eden özgün tıbbi görüntüleme teknikleri geliştiriyoruz." bilgilerini verdi.

Türkiye'nin tıbbi cihaz alanında yüzde 85 dışa bağımlı olduğunu dile getiren Gençer, "Bu konuda Türkiye'nin öncü firmalarından birisiyle projeler üreteceğiz. Tıbbi cihaz sektöründe yenilikçi ürünler tasarlayıp ticarileştirme aşamasına getireceğiz. Türkiye, üniversiteleri ve sağlık teknolojileri üreten firmalarıyla yeni nesil tıbbi cihazlar geliştirip ihraç edebilecek güçtedir." dedi.
Anadolu Ajansı
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