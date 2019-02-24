Bakan Selçuk, öğrencilerle sıraya girerek yemek aldı
|24 Şubat 2019 20:04
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırşehir'de lise öğrenciyle sıraya girerek tabldot yemeğini aldı.
Bakan Selçuk, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek, Sosyal Gelişme Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyelerini inceledi.
Atölyelerdeki çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi alan Bakan Selçuk, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Bakan Ziya Selçuk, daha sonra Kırşehir Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kendisini müzik dinletisiyle karşılayan öğrencilerle sıraya girerek tabldot yemeğini alan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de öğrencilerle sıraya girerek yemek aldı.
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