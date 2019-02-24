1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü Tarihçi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
 24 Şubat 2019 20:12
Yazdır
Ünlü Tarihçi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat teslim aldı.

Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu.

Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasılhanesi'ne götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
24 Şubat 2019 21:08		 Muhtar adayı, atıyla kapı kapı dolaşıp oy istiyor
24 Şubat 2019 20:20
İstanbul yarın yağmurlu olacak
24 Şubat 2019 19:06		 Çarşamba günü Ankara'da kar bekleniyor
24 Şubat 2019 18:46
Aort damarı yırtılan polis, son yolculuğuna uğurlandı
24 Şubat 2019 18:38		 Ünlü işadamı dolandırıcılara 4 milyon dolar kaptırdı
24 Şubat 2019 18:25
'Ailede sihirli kelime evi, eşi ve çocuğunu sevmek'
24 Şubat 2019 18:21		 Belediye Başkan adayı taksi şoförü oldu
24 Şubat 2019 18:00
Aort damarı yırtılan polis hayatını kaybetti
24 Şubat 2019 17:34		 Hamsi out, istavrit in
24 Şubat 2019 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Benzin ve motorine zam geliyor
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
Şentop 336 oyla TBMM'nin yeni başkanı oldu
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
'FETÖ konusunda kimse bizden acıma beklemesin'
Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azimli olmak 1
sabahlar olmasın 2
ne utanmaz köpekleriz 1
iyilik etmek 2
alkolün boğaza iyi gelmesi 2
kadın susarak gider 1
Köpek bakan kemik toplar 2
bugün aslında dündü 2
stokçu 4
erkek kusarak gider 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam