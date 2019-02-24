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CHP'li Belediye işçilerin maaşlarını ödemiyor

Aylardır maaş ödemeyen CHP'li Avcılar Belediyesi işçileri perişan etti. Başkan Handan Toprak Benli'ye seslenen belediye işçileri, yaşadıkları mağduriyeti şöyle özetledi: Sağdan soldan aldığımız borçla zar zor geçiniyoruz. Alacaklıları görünce yolumuzu değiştirir olduk. Perişanız.
 24 Şubat 2019 20:26
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CHP'li Belediye işçilerin maaşlarını ödemiyor

Ayşe Mine Alioğlu

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor. Önceki gün iş bırakıp ilçede büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştiren işçiler, Yeni Şafak'a konuştu. İşten atılma korkusuyla isimlerinin yayımlanmasını istemeyen belediye işçileri, maaş ödemesindeki düzensizliğin 5 yıldır sürdüğünü belirterek Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye seslendi.

ELEKTRİĞİM KESİLDİ

Kredi kartının bloke olduğunu söyleyen bir temizlik işçisi, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Hacizliğim, faturalar üst üste. Evime ekmek parası götüremiyorum. Daha geçen gün elektriğimi kestiler. Yaşları çok küçük 3 çocuğum var. Onlara ne anlatabilirim? Alacaklılara ha bu gün ha yarın derken kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Kiracıyım. Ev sahibi derdimizi anlamıyor?"

YARIM MAAŞ YATIRDILAR

Ücretlerinin kesin olarak ne zaman ödeneceğinin söylenmediğini belirten bir işçi, "Park ve bahçelerde çalışıyorum. Bu sabah yarım maaş yatırmışlar. Neye yarar? Beş çocuğum var. Ev kira. Pazara markete gidemiyorum. Ekstradan pazar günü de çalışıyorum. Çocuklarımın ikisi okuyor. Diğer üçü ara işlerde çalışıyor. Onların eline bakar hale geldim" diye konuştu.

İCRA KORKUSU YAŞIYORUZ

Dört çocuk annesi temizlik işçisi ise şunları söyledi: "Bayram mesailerimizi yatıracaklarını söylediler, bir maaşın yarısını yatırmışlar. Evim kira, doğalgazım, elektriğim var. Eşim de çalışmıyor. Biraz önce ev sahibimin çalıştığı yerin önünden geçemedim. Borçlardan dolayı her gün icra gelecek korkusuyla yaşıyorum. Çocuklarımın küçük bir isteğini bile yapamıyorum."

ÇOCUĞUM OKULU BIRAKTI

Çocuklarından birinin okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten park ve bahçelerde çalışan bir diğer işçi ise içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi: "Dört çocuğum var. Onlar okusun istiyordum. Şimdi biri mecburen okulu bıraktı. Bazen öyle oluyor ki, ekmek alacak param olmuyor. Ne ev sahibimin, ne de bankaların yüzüne bakacak halim yok."

Başkan Benli'ye tepki

Banka kredisi olduğunu söyleyen bir belediye işçisi şunları kaydetti: "Eve ben ve 21 yaşındaki oğlum bakıyor. Ev kendimin ama ipotekli. İki senedir burada çalışıyorum. Sistem hep düzensizdi. Seçim arefesinde bunun olmaması gerekirdi. Başkandan hiç memnun değilim. İşçisini adam yerine koymayandan ne beklenir? Tek dileğim çocuklarımı kimseye muhtaç etmemek."

CHP'DEN İSTİFA ETTİ DSP'DEN ADAY OLDU

CHP'den aday gösterilmeyen Handan Toprak Benli partiden istifa ederek 31 Mart seçimlerinde DSP'den Avcılar Belediye Başkan adayı oldu. Toprak, DSP'ye başvurusunu geçtiğimiz günlerde yapmıştı.
Yeni Şafak
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