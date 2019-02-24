Teröristlerin tuzakladığı bomba bulunarak imha edildi
Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.
|24 Şubat 2019 20:36
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Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda Raşin Pınarı mevkiinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü bulundu.
Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığın mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (MATİ) timlerince olay yerinde imha edildi.
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