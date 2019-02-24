PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor
|24 Şubat 2019 20:40
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan kadın teröristin itirafları kan dondurdu.
Güvenlik güçlerine teslim olan F.T. adlı terörist, verdiği ifadesinde, örgütte kadın olmanın zorluklarını anlatarak üst düzey örgüt mensuplarının tamamen kendi sapkın istekleri doğrultusunda cinsel ilişki yaşadıklarına birçok kez şahit olduğunu söyledi.
Özellikle elebaşlarının sürekli örgütteki kadınların peşinde olduğunu, kadınları ve çocukları her fırsatta taciz etmeye çalıştıklarını, sürekli sapkın filmler izlediklerini, bu durumun tüm kadın teröristleri çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle de kaçışların giderek arttığını belirtti.
"Sapıklığa karşı koyanlar cezalandırılıyor"
Kadın teröristlerin, sözde liderlerin cinsel isteklerine karşı çıkmaları ya da kabul etmemeleri halinde ya ajan olarak suçlandıklarını ya da benzer şekilde ithamlarla teşhir edildiğini ve sonunda cezalandırıldıklarını ifade etti.
"Ahlaksız motivasyon"
Cinselliğin sözde liderler için bir ayrıcalık olduğunu anlatan terörist, bu durumun alt düzey erkek teröristler için gizliden bir motivasyon aracı olarak kullanıldığını, bu beklentiyle ve hevesle sağ kalamayacakları eylemlere gönderildiklerini söyledi.
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