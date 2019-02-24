4 yaşındaki Ceren, kardeşini yanmaktan kurtardı
|24 Şubat 2019 21:03
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Bülbül Mahallesi'ndeki tek katlı evde oturan Sebahat (73) ve Mehmet (74) Temel çifti, 5 Şubat'ta, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bırakarak, dışarı çıktı. Çocuklar uykuya devam ederken, evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği evde soba borularının düşmesi üzerine Ceren Temel uyandı.
Alevleri gören Ceren, 7 aylık kardeşi Asmin'i uyandırarak, kucağına aldı ve kapıya doğru gitti. Kardeşini ve kendisini yangından kurtaran Ceren, kapıyı açarak, dışarı çıkmayı başardı. Evlerine dönen Temel çifti ise torunlarının alevlerden kurtulduğunu görüp, sevinç yaşarken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü; ancak ev, kullanılamaz hale geldi.
'ÇIKARMASAYDIM YANACAKTI'
Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren Temel, "Evde kardeşimle uyuyorduk. Ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri görünce de hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardım. Eğer kardeşimi alıp, çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum" dedi.
Temel çiftinin komşuları Fatma Oğultarhan ise yangın anında çocukların içeride olduğunu duyduklarında çok üzüldüklerini fakat Ceren'in, Asmin'i de alarak dışarı çıktığı öğrenince de rahat nefes aldıklarını söyledi.
VALİ ÖKSÜZ'DEN YARDIM İSTEDİ
Ev yangınında minik Ceren'in kahramanlığı, Kars Valisi Türker Öksüz'ün Bülbül Mahallesi'ndeki halk buluşması toplantısında ortaya çıktı. Vali Öksüz'ün düzenlediği toplantıya katılan Mehmet Temel, evinin yandığını belirterek, Öksüz'den destek istedi. "Gereken yapılacak, sen merak etme" diyen Vali Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini inceleme yapmaları için eve gönderdi.
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