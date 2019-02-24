'Jilet Murat'ın evinden cephane çıktı

Kayseri-Niğde karayolu Yahyalı yol ayrımı mevkiinde polis ekipleri yol kontrolü uygulaması yaptı.

Durdurulan bir araçta kimliğinin gizli kalmasını isteyen kişi, Yeşilhisar ilçesinde 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın evinde çok sayıda silah ve bomba olduğu ihbarını yaptı.

İhbarı değerlendiren polis, Yeşilhisar ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan Murat Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, patlayıcı özelliğini kaybetmiş içi boş 1 adet el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Murat Mehmet A. gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorgusunda silahlara meraklı olduğu belirlenirken, el bombasını sokakta bulduğu, tüfek ile tabancaların bazılarını internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.