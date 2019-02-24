'Siyasi kazalar antrenman kazalarını özletir oldu'

Cumartesi akşamları Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk olan Sofuoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, "Emir erlerim" mesajıyla paylaştığı, TBMM'deki çalışma odasında ayaklarını masaya uzatmış çekilen fotoğrafının geri planını anlattı. Fotoğraf çekiminin uzun bir çalışma günü sonrasında yorgunluk atarken gerçekleştiğini, ayaklarının bu yüzden masasının üzerinde olduğunu, bu sırada danışmanlarından aynı zamanda teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu'nun telefonunda Kemal Sunal ve Şener Şen'in rol aldığı "Süt Kardeşler" isimli filmini izlediğini, bu filmden esinlenerek kendilerinin "emir erim" espirisini yaptıklarını ve fotoğrafın böyle bir mizansen ile çekilmiş olduğunu söyleyen Sofuoğlu, fotoğrafı aslında paylaşmak amaçlı çekmediğini, normalde spor yaşantısında da hatalı paylaşımlarını fark ettiğinde sildiğini ancak "işlerin siyasette farklı olduğunu", gerek basın gerekse diğer siyasiler tarafından fotoğrafın başka mecralara çekildiğini söyledi.

"İSTİFA EDECEKTİM"

Fotoğraf üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriler sonrasında AK Parti'den gelecek tepkiye göre istifa etmeyi düşündüğünü belirten Sofuoğlu "partili büyüklerinin" kendisini arayarak fotoğrafın şaka olduğunun anlaşıldığını ancak seçim öncesi siyasi rakiplerin açık aramalarının, kamuoyundan, basından ve diğer siyasilerden tepki görmesinin normal olduğunu söylediklerini ve bir süre bu konularla ilgili görüş belirtmemesini öğütlediklerini söyledi. Fotoğraf üzerine yapılan haberlerle ilgili "Habercilerin, haber aramasının" normal olduğunu düşündüğünü söyleyen Sofuoğlu kendisini asıl üzerin "toplumun bu kadar sevdiğini söylediği bir insanı birden bu kadar yerden yere vurması" olduğunu belirtti. Sofuoğlu istifa kararıyla ilgiliyse "eğer partiden farklı bir tepki gelseydi; izin isteyecektim, istifa edecektim, kararımı vermiştim" dedi.

" AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ TURAN'A AÇIKLAMASINDAN DOLAYI KIRILDIM"

Sofuoğlu, Kübra Par'ın AK Parti Grup Başkan Vekili Bülten Turan'ın kendisine sorulan bir soru üzerine "Bu fotoğraf AK Parti ruhuna, felsefesine uygun olmadı" açıklamasını hatırlatması üzerineyse Turan'ın açıklamasının "hiç hoşuna gitmediği"ni belirterek, "Diğer büyüklerim gibi beni arayıp konuşabilirdi" dedi ve Turan'a kırıldığını, bunu "saklama gereği görmediğini" söyledi. Konuyla ilgili "aslında söyleyecek çok şeyi" olduğunu ancak bir parti mensubu olduğunu için istediği gibi hareket edemeyeceğini belirten Sofuoğlu, "Bana ağabey şefkatiyle yaklaşan AK Partili büyüklerim dolayısı ile o dönem sustum" dedi.

"KUZENİMİ EN GÜVENDİĞİM KİŞŞİ OLDUĞU İÇİN DANIŞMANIM YAPTIM"

Sofuoğlu, kendi kurguladığı fotoğraf sonrası tepkilere "Bazı milletvekilleri danışmanlarının maaşlarından pay alıyor, Kenan abim hep bizim yanımızda" diyerek cevap veren ve başka bir tartışmanın fitilini ateşleyen danışmanı ve kuzeni Semih Bostanoğlu'nu neden danışmanı yaptığı sorusunaysa "Semih zaten 7-8 yıldır yanımdaydı. Acemisi olduğum, tanımadığım bir dünyaya giriyorum ve yanımda en güvendiğim insanı istiyordum. Sürekli ziyaretçi kartı ile de Meclis'te rahat çalışamayacaktık. O nedenle zaten kullanmadığım, boş olan danışmanlık kadrosuna aldım, ben de tecrübesizim, o da tecrübesiz birlikte öğreniriz dedim" diyerek cevap verdi. Daha tecrübeli başka bir danışmanı daha olduğunu belirten Sofuoğlu onun maaşını kendi cebinden verdiğini, milletvekili kadrosundan da kendisinin maaş almadığını söyledi.

"SENATÖR" YAZISI İÇİN ÇIKAN ELEŞTİRİ HABERLERİNE SADECE GÜLDÜM

Sofuoğlu aynı fotoğraf içinde masasında duran ve üzerinde "senatör" yazan kartviziti içinse "O kartın iki yüzü var. Bir yüzünde Türkçe milletvekili yazıyor. Diğer tarafındaysa İngilizce. Kartı ilk başladığım dönemde danışmanlarım bastırdı. Daha sonra o danışman da ayrıldı zaten. Ben görünce 'Milletvekilinin tam karşılığı bu mu, sorun olmasın sonra' diye sordum; yurt dışında kullanım örnekleri olduğunu belirtti. Bu da bir acemilik, iş kazasıydı. Bunu bir CHP milletvekili aldı ve kullandı. O dönem çıkan haberlere sadece güldüm. Sporcular kart kullanmaz. Ben hala kullanmıyorum. Siyasette daha dikkatli olmayı öğrendim" dedi.

"ARABA ÇİZİLMESİN DİYE CAMİ YOLUNA PARK ETTİM"

Sofuoğlu, Kübra Par'ın TBMM'ye 1 milyon Euro'luk Lamborghini marka bir otomobille gelmesi üzerine yapılan eleştirileri sormasına karşılık ise "Herkes benim vekil olmadan da böyle imkanlarım olduğunu bilsin diye yaptım, o otomobille okullara gidiyorum. Böylece çocuklara örnek olduğumu düşünüyorum. 'Benim sizden farkım yok' diyorum. Çok çalışırlar ve Allah da nasip ederse onların da başarılı olabileceklerini anlatmaya çalışıyorum" diyerek cevap verdi.

Sofuoğlu Par'ın "Otomobili neden milletvekillerine ayrılan park yerine değil de TBMM'deki cami yoluna park ettiniz?" sorusuna karşılık ise "Bu özel bir otomobil, yanına park etmiş birisi kapısını açarken çizilsin istemem. Ayrıca odamdan baktığımda orayı görebiliyorum. Otomobil gözümün önünde oluyor, odada penceresinden bakıyorum" dedi.

SİYASETE GİRDİĞİME PİŞMAN OLDUĞUM DÖNEMLER OLDU

Programda "Siyasete girdiğime pişman olduğum dönemler oldu. Bunu saklamayacağım" diyen Sofuoğlu "Milli sporcuyken herkes tarafından sevilen saygı duyulan bir insanken, bir günde, sadece aday olduğum için bile o kadar çok tepki aldım ki siyasette bir kısım insan sizi sever, bir kısım insan da karşı tavır alır. Nereye bağlıysanız. Ben bunu kırmak için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Beni seven insanlar CHP'den de İYİ Parti'den de MHP'den de var. Hatta Meclis'e gittiğimde bir çoğu geldi bana sevgi gösterdi. Fotoğraf çektirdi. Hatta 'Biz HDP'ye oy verdik, onları görmeye geldik buraya' diyenler bile, kendi aralarında konuşurken duydum, 'Ben bu çocuğu seviyorum, gidip onla fotoğraf çektireyim' dedi. Ben de o zaman dedim ki ben buraya sadece AK Parti'ye değil, diğer bütün partilerle birlikte, bildiğim konuda ülkeme hizmet etmek için geldim. Kendime aslında Meclis'e ilk girdiğim gün bir yol haritası çizdim. Milletvekili seçildikten sonra, hatta adaylık sürecinde de çok baskılar geldi, eleştiriler geldi. Oradaki eleştirilere henüz hazır değildim. Milletvekili olduktan sonra da hayatım daha da zorlaştı" dedi.

SİYASİ KAZALAR YÜZÜNDEN ANTREMAN KAZALARINI ÖZLER OLDUM

"Siyasette çok üzüldüğüm günler geçirdim" diyerek motosiklet sporu yaparken yaşadığı kazalar ile siyasetteki yol kazalarının karşılaştırılamaz olduğunu belirten Sofuoğlu, "Sporculuğum bittikten sonra inanın o kazaları özler oldum, ama hayatım boyunca yapacağım şeyden vaz geçmedim. Güzel günler umarım yakında gelecek" dedi.