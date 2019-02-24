Devlet desteğiyle tesis kurdu günlük 5 ton süt üretiyor
|24 Şubat 2019 21:46
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Ordulu girişimci iş kadını Zühal Yalçın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle büyükbaş hayvanlarla kurduğu tesisinde günlük 5 ton süt üretimi yapıyor.
Üniversite eğitimini 2009'da tamamlayarak farklı ülkelere giden Yalçın, buralarda bazı çiftlikleri gezerek ilgili kişilerden bilgi aldı.
Daha sonra Türkiye'ye dönen Yalçın, ön çalışmalarının ardından TKDK'nin Ordu'da düzenlediği tanıtım toplantılarına katıldı.
Toplantıda aklındaki yatırım fikrini anlatan Yalçın, projesini hazırladıktan sonra başvuruda bulundu. Başvurusu bir süre sonra kabul edilen Yalçın, Fatsa ilçesinde yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde TKDK'den aldığı destekle 1,8 milyon liraya büyükbaş hayvan tesisi kurdu.
TKDK'nin IPARD Programı kapsamında kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılıktan faydalanarak yüzde 65 hibe desteği ile kendi işletmesini kurmayı başaran Yalçın, simental cinsi hayvanlardan günlük 5 ton süt üretiminin yanı sıra 10 kişiye istihdam sağlıyor.
İlçesine kurduğu örnek yatırımla öne çıkan Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından düzenlenen programda ödüllendirildi.
Zühal Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKDK'den aldığı destekle kurduğu tesiste 2015 yılında üretime başladığını belirterek, "AB standartlarına uygun, modern makinelerle sterilize edilmiş ortamlarda ve endüstriyel metotlara dayalı işletme kurduk." dedi.
Yalçın, "120 Büyükbaş Sağmal Hayvancılık Projesi" ile modern teknolojinin sağladığı bütün imkanlardan faydalanarak el değmeden, hijyenik ve yüksek kalitede 5 ton süt üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hedefinin üretilen sütleri işleyebilecek tesisi yine TKDK desteğiyle memleketine kazandırmak olduğunu söyledi.
Hayvan sayısı ve üretim miktarını artırmayı hedefliyor
Yalçın, 2015 yılında başladığında 120 büyükbaş hayvanı olduğunu kaydederek, "Şimdi bu sayı 240'a kadar ulaştı. Hedefimiz hem hayvan sayısını hem de günlük üretilen 5 ton süt miktarını daha da yukarılara çıkarmak." ifadesini kullandı.
Tarımı bir ülkenin geleceği olarak gördüğünü aktaran Yalçın, kendi memleketine böyle bir işletmeyi kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Yalçın, hayvanların gübrelerini değerlendirerek bunu ısı ve elektrik enerjisine dönüştürmek istediklerine dikkati çekerek, bunun için de çalışmalara başladıklarını aktardı.
İşletmesi örnek projeler arasında gösterildiği için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildiğine işaret eden Yalçın, bunun gururunu yaşadığını kaydetti.
Yalçın, projenin hayata geçme aşamasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK'nin tüm yetkililere teşekkür ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamak, "Üretimde ben de varım" demek isteyen başta kadın ve gençler olmak üzere tüm yatırımcıları TKDK'nin sağladığı desteklerden faydalanma çağrısında bulundu.
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