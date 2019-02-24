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Uygulamaların Facebook'a veri sızdırdığı iddiası

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, on milyonlarca kullanıcısı olan bazı mobil uygulamaların, kişisel verileri, kullanıcıların bilgisi dışında Facebook ile paylaştığını ileri sürdü.
 24 Şubat 2019 22:11
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Uygulamaların Facebook'a veri sızdırdığı iddiası

Akıllı telefonlarda on milyonlarca kişi tarafından indirilen popüler bazı uygulamaların, kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaştığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, son dönemde veri ihlali skandallarıyla gündeme gelen Facebook hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre, Wall Street Journal'ın 70 uygulama üzerinde yaptığı testlerde, bu uygulamaların kalp sağlığı, tansiyonu, hamilelik durumu, almayı düşündüğü evin fiyatı gibi hassas bilgilerini kaydettikten saniyeler sonra Facebook ile paylaştığı tespit edildi.

Kullanıcıların, Facebook ile herhangi bir ilişkisi olmasa bile verilerinin bu sosyal medya platformu ile paylaşıldığına dikkat çekilen haberde, söz konusu verilerin kullanıcıların bilgileri ve istekleri dışında paylaşıldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın incelediği ve on milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar arasında, Apple Store'da en çok indirilen sağlık uygulamalarından biri olan "Instant Heart Rate" ve emlakçılık sitesi "Realtor.com" da bulunuyor.

Facebook'tan açıklama

Sosyal medya platformu Facebook'tan, Wall Street Journal'a konuyla ilgili yapılan açıklamada, gazetenin haberinde bahsi geçen uygulamalara, hassas verilerin gönderilmemesi için uyarıda bulunulduğu, uygulamaların bu uyarıya uymaması halinde şirketin adım atacağı belirtildi.

Söz konusu uygulamaların, internet reklamları için Facebook ile veri paylaşımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uygulama geliştiricilerine, kullanıcılarına bizimle paylaştıkları bilgiler konusunda açık olmalarını zorunlu kılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Facebook ve veri skandalları

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.
Anadolu Ajansı
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