Milli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşme
|24 Şubat 2019 22:21
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Milli Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Piyade Tüfeği "MPT-76"nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı toplamda 50 bin adet Milli Piyade Tüfeği "MPT-76"nın sözleşmesinin yapıldığını duyurdu. Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurtdışından teknik destek alınmadan üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçmiştir.
Eksi 40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabilmektedir.
4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahiptir. 7,62 mm çaplı mermi kullanan MPT-76 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahiptir.
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