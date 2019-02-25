1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, muayene olduğunuz doktorlara dair tüm bilgileri web sayfasında yayımlıyor. SGK web sitesinden doktor arama hizmeti sunuyor.
 25 Şubat 2019 00:03
Yazdır
Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, muayene olduğunuz doktorlara dair tüm bilgileri web sayfasında yayımlıyor. SGK web sitesinden doktor arama hizmeti sunuyor.

Zaman zaman haberlerde, sahte doktor vakalarıyla karşılayabiliyoruz.

Örneğin sadece dün ve bugün gazetelerde yer alan iki ayrı haberde, branşını plastik doktor olarak tanıtan bir kişi, hastanın vücudunda kalıcı izler bırakmış başka bir sahtekar ise kendini beyin cerrahı olarak tanıtmış ve bazı hastaların ölümüne neden olmuştu.

SGK'nın sunmuş olduğu bir hizmeti, memurlar.net olarak yayınlayarak, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

Aşağıdaki adresten, doktorun adı ve soyadını girerek, doktorun çalışmış olduğu kurumu, branşı i mezuniyet yılı gibi tüm bilgilere erişmek mümkün.

SGK'nın yayınladığı resmi doktor arama sayfası için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Hassas burunlar'ın sınav hazırlığı
24 Şubat 2019 18:56		 '1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali incelendi'
24 Şubat 2019 17:38
TUS sona erdi
24 Şubat 2019 17:22		 Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!
24 Şubat 2019 15:52
İstanbul'da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
24 Şubat 2019 15:47		 İstanbul trafiğine 'derbi' düzenlemesi
24 Şubat 2019 14:30
Turları artık sadece seyahat acenteleri düzenleyebilecek
24 Şubat 2019 12:10		 Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
24 Şubat 2019 08:45
Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı
24 Şubat 2019 07:45		 Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
24 Şubat 2019 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor
Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber
Milli ilaç söylemleri 'üfürük' mü?
Ankara Üniversitesi, doktora burs ilanında sadece kendi öğrencilerini alıyor
25 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bakan Turhan: 31 Mart, bir takım zillet ittifakının darmadağın edildiği bir seçim olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yargıtayın boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek kararı 1
göz rengi 4
instagram 1
deney 1
çok yorgunum 3
iyilik etmek 2
fuat oktay 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
Editörü engellemek 2
ne utanmaz köpekleriz 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam