Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor
|25 Şubat 2019 00:03
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Sosyal Güvenlik Kurumu, muayene olduğunuz doktorlara dair tüm bilgileri web sayfasında yayımlıyor. SGK web sitesinden doktor arama hizmeti sunuyor.
Zaman zaman haberlerde, sahte doktor vakalarıyla karşılayabiliyoruz.
Örneğin sadece dün ve bugün gazetelerde yer alan iki ayrı haberde, branşını plastik doktor olarak tanıtan bir kişi, hastanın vücudunda kalıcı izler bırakmış başka bir sahtekar ise kendini beyin cerrahı olarak tanıtmış ve bazı hastaların ölümüne neden olmuştu.
SGK'nın sunmuş olduğu bir hizmeti, memurlar.net olarak yayınlayarak, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.
Aşağıdaki adresten, doktorun adı ve soyadını girerek, doktorun çalışmış olduğu kurumu, branşı i mezuniyet yılı gibi tüm bilgilere erişmek mümkün.
SGK'nın yayınladığı resmi doktor arama sayfası için tıklayınız.
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