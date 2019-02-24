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Ankara'da FETÖ'nün kapatılan yurdunda yangın
Başkentte, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
|24 Şubat 2019 21:56
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Başkentte, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Binanın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan eski öğrenci yurdu olduğu ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.
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