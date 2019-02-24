Hasta nakli yapan ambulansın çarptığı öğretmen öldü
|24 Şubat 2019 23:21
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Antalya'da yaya geçidinden geçmekte olan bir öğretmen, hasta nakli yapan ambulansın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevreyolu üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundaki yaya geçidini kullanmak isteyen 57 yaşındaki Burhanettin Şirin'e, Kemer'den Antalya'ya hasta nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e, yine ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ön kısmında büyük çapta maddi hasar oluşan ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Şirin'in cenazesi polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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