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Ataşehir'de riskli İmar İskan blokları yıkılıyor

Ataşehir'de yılların çözülemeyen problemi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İmar İskan Blokları yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
 25 Şubat 2019 02:35
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Ataşehir'de riskli İmar İskan blokları yıkılıyor

Ataşehir'de yılların çözülemeyen problemi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İmar İskan Blokları yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem İmar İskan Blokları'na giderek risk altında olan binaları yakından inceledi. Erdem'in yakından incelediği binalarda çatlaklar olduğu dikkat çekti.

İmar İskan Blokları'nın muvafakatname imzalama töreninde konuşan Başkan İsmail Erdem, "Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. Son bir ay içerisinde konutları TOKİ tarafından yıkılıp yapılması konusunda derneğimiz ile meclis üyelerimiz ile beraber TOKİ'ye gittik görüştük. Ertesi gün Ankara'ya gittik. Murat Kurum Bakanımızı ziyaret ettik. Orada nihai son sözü bakanımız söyledi. Resmi işlemleri başlattık. Bir an önce depremlik binalardan komşularımız kurtarılsın diye gayret ettik. Bugün de biraz önce muvafakatnameyi komşularımız imzaladı. 1072 konut yıkılacak. Yenisi yapılacak. Komşularımız sağlık, sıhhat içerisinde depreme dayanıklı güvenilir, standardı yüksek binalarda yaşasınlar" dedi.

Mülkiyet sahibi vatandaşlar blokların yıkılıp yeniden yapılmasında emekleri olan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e teşekkür ederek, uzun yıllardır sorun haline gelen problemin çözülmesine sevindiklerini söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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