Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|25 Şubat 2019 02:59
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Veysel Tiryaki, Yenimahalle için 232 proje açıkladı
25 Şubat 2019 02:02
|Bakan Turhan: 31 Mart, bir takım zillet ittifakının darmadağın edildiği bir seçim olacak
25 Şubat 2019 00:04
|25 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2019 00:02
|Bakan Turhan: Biz hizmet etmeye geliyoruz
24 Şubat 2019 22:06
|Erdoğan'dan şarkıcı Mabel Matiz'e başsağlığı
24 Şubat 2019 21:36
|Erdoğan ile görüşebilmek için Ankara'ya yürüyor
24 Şubat 2019 21:30
|'Siyasi kazalar antrenman kazalarını özletir oldu'
24 Şubat 2019 21:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
24 Şubat 2019 21:18
|Özhaseki: 'Hayretler içinde kaldım, eyvah' dedim
24 Şubat 2019 20:58
|Bakan Soylu: S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar
24 Şubat 2019 20:53