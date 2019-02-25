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Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli hastalara gıda yardımı

Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde kanserli hastalara ve yetimler yurduna 225 paket gıda yardımı yaptı.
 25 Şubat 2019 04:49
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Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli hastalara gıda yardımı

Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde kanserli hastalara ve yetimler yurduna 225 paket gıda yardımı yaptı.

Aden vilayetine bağlı Kriter kentinde Türk Kızılayının kanser hastaları ve yetimler yurduna yapılan 225 paketlik gıda yardımının dağıtımında, kurumun Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın ve Yemen İnsani Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Bilfakih hazır bulundu.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Yemen'deki yardım faaliyetleri çerçevesinde bölgede 200 kanserli hastaya ve yetimler yurduna toplam 225 paketlik gıda yardımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede yaşam şartlarının zorluğuna dikkati çeken Aydın, özellikle kanserli hastaların ve yetimlerin bu yardımlara herkesten çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bilfakih ise Türk Kızılayının yardımlarından övgüyle söz ederek, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması konusunda Türk Kızılayı ile iş birliğine özen gösteriyoruz." dedi.

Yemen'de savaşın neden olduğu insani krizde, sıkıntıların hafifletilmesi için Türkiye'den resmi ve gayri resmi birçok kurum çeşitli insani yardımları ülke halkına ulaştırmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı
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