Başkent'te silahlı soyguna market çalışanı da yardım etmiş
|25 Şubat 2019 06:10
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Ankara'da markete giren kar maskeli kişi silah zoruyla kasadaki 17 bin 936 lirayı alarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli soygunu söz konusu markette çalışan bir arkadaşıyla planladıklarını itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kar maskesi takarak Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi 24. Sokak'taki bir market zincirinin şubesine giren Oğuzhan S. (24) kasiyere silah doğrultarak kasadaki 17 bin 936 lirayı gasbetti.
Olay sonrası kaçan Oğuzhan S, Yiğit Sokak ile Ankara Caddesi kavşağında bölgeye sevk edilen polis ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.<
Üzerinde suç aleti tabanca ve kar maskesi ile siyah bir çanta içinde gasbettiği 17 bin 936 lira ele geçirilen Oğuzhan S, Yenikent'teki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirtti.
AA'nın haberine göre; sorgusunda maddi sıkıntılar yüzünden soygunu gerçekleştirdiğini ve suç aleti silahı da 2 yıl önce Altındağ Yenidoğan'da tanımadığı bir şahıstan 2 bin lira karşılığında aldığını iddia eden Oğuzhan S, soygunu söz konusu markette çalışan arkadaşı Samet Y. (24) ile planladıklarını itiraf etti.
Bunun üzerine market çalışanı Samet Y. de gözaltına alınarak Oğuzhan S. ile Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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