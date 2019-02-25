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Pilot ihtiyacı için ek tedbirler alındı

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarar verdiği Hava Kuvvetleri'nde pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine ek tedbir alındı. F-16 pilotlarının zorunlu hizmet süresi 3 yıl daha uzatılarak 21 yıla çıkarıldı. Emeklilik planı yaparken 3 yıl daha fedakarlık istenen pilotların özlük haklarında da iyileştirme yapılması bekleniyor
 25 Şubat 2019 07:10
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Pilot ihtiyacı için ek tedbirler alındı



Hükümet, F-16 pilotlarından bir kez daha fedakarlık istedi. TSK Personel Kanunu'nun pilotların zorunlu hizmet sürelerini düzenleyen 113. Maddesinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle, eğitimini bitiren pilotların yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı. 15 yıllık zorunlu hizmet ile birlikte pilotlar için 18 yıl olan yükümlülük süresi böylelikle 21 yıla yükseltildi.

ZORUNLU EVE DÖNÜŞ'E UZATMA

Düzenleme, 15 Temmuz darbe girişimi ardından OHAL'de çıkarılan 694 sayılı KHK ile getirilen 'zorunlu eve dönüş' kapsamında Hava Kuvvetleri'ne dönen pilotların zorunlu hizmet sürelerini 3 yıl arttırmış oldu. Söz konusu KHK ile FETÖ kumpaslarıyla 18 yılını doldurmadan emekli olan savaş pilotlarının Hava Kuvvetleri'ne dönmesi sağlanmıştı. Pilotlar, zorunlu eve dönüş düzenlemesiyle, sivil hava yolu firmalarındaki kaptan pilotluk görevlerinden ayrılarak 3 yıl mecburi görev yapmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na döndürülmüştü.

İŞ SÖZLEŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Çoğu tecrübeli pilotların özlük haklarında da kısmen iyileştirmeye gidilmiş, uçuş tazminatı ve hizmet yılı kriterlerine düzenleme ile sivilde geçirdikleri sürecin rütbe bekleme süresinden sayılması getirilmişse de sivildeki haklarından çok daha düşük ücretlerle dönmüşlerdi. Dönen pilotların çalıştıkları sivil hava yolu firmalarıyla yaptıkları iş sözleşmeleri TSK da görev yaptıkları sürece askıya alınmıştı.

PİLOTLAR EMEKLİLİĞİ BEKLİYORDU

Görev süreleri sona erenlerin, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilmeleri de düzenlemeye eklenmişti. Çok sayıda pilot da önümüzdeki süreçte emekli olarak sivil hayata dönmeyi bekliyordu. Yeni düzenleme, kısa süre sonra emekli olacaklarını düşünerek planlamalarını yapan pilotlara büyük sürpriz oldu. Pilot ihtiyacı kapsamında bir kez daha fedakarlık istenerek 3 yıl daha zorunlu hizmet getirilen pilotların bu fedakarlıkları kapsamında özlük haklarında da iyileştirme yapılması bekleniyor.

Pilot ihtiyacı bitmedi
Pilotların zorunlu hizmet süresini arttıran düzenleme, FETÖ terör örgütünün en çok zarar verdiği Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine alındı. Zorunlu eve dönüş kapsamında Hava Kuvvetleri'ne döndürülen pilotların çoğu eğitimci pilot olarak yeni pilotların yetiştirilmesinde görev üstlense de bir pilotun savaş uçağında uçmaya başlamasına kadar gereken eğitim süresinin uzun oluşu dolayısıyla açık kapanamadı. Hava'da halen 250'ye yakın F-16 uçağı bulunurken normal koşullarda uçak mevcudunun en az 3 katı pilot olması gerekiyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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