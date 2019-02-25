Ekonomik kriz kırtasiye ürünlerini de vurdu

Ağbaba'nın çalışmasında şu bilgiler yer aldı: "2017 Eylül'ünde ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masraf ortalama 275 TL'yi bulurken, bu yıl okulların ilk başlangıcında ailelerin çocukları için yapması gereken masraf ortalama 408 TL'yi buldu. Yani kırtasiye malzemelerinde ortalama 1.5 kat oranında artış meydana geldi."

Çalışmaya göre, ilköğretim dışındaki öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da 50 ile 65 TL arası artış oldu. Ağbaba, krizin etkilediği en önemli sektörlerden birisinin ise kağıt sektörü olduğuna dikkat çekti.

Veli Ağbaba'nın çalışmasında fiyat artışları kalem kalem şöyle:

-Kurşun kalem 1.4 kat

-60 yapraklı defter 1.25 kat

-Resim defteri 1.3 kat

-Pastel boya 1.6 kat

-Okul çantası 1.4 kat

-A4 kağıt 2 kat

-Sözlük 2 kat

-Cetvel 1.8 kat

-Silgi 1.6 kat

-Kalemtıraş 1.6 kat

-Beslenme çantası 1.8 kat

-Suluk 2 kat

-Küçük abaküs 1.7 kat

Kaynak: Cumhuriyet