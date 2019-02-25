Ekonomik kriz kırtasiye ürünlerini de vurdu
|25 Şubat 2019 07:45
|Yazdır
Ağbaba'nın çalışmasında şu bilgiler yer aldı: "2017 Eylül'ünde ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masraf ortalama 275 TL'yi bulurken, bu yıl okulların ilk başlangıcında ailelerin çocukları için yapması gereken masraf ortalama 408 TL'yi buldu. Yani kırtasiye malzemelerinde ortalama 1.5 kat oranında artış meydana geldi."
Çalışmaya göre, ilköğretim dışındaki öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da 50 ile 65 TL arası artış oldu. Ağbaba, krizin etkilediği en önemli sektörlerden birisinin ise kağıt sektörü olduğuna dikkat çekti.
Veli Ağbaba'nın çalışmasında fiyat artışları kalem kalem şöyle:
-Kurşun kalem 1.4 kat
-60 yapraklı defter 1.25 kat
-Resim defteri 1.3 kat
-Pastel boya 1.6 kat
-Okul çantası 1.4 kat
-A4 kağıt 2 kat
-Sözlük 2 kat
-Cetvel 1.8 kat
-Silgi 1.6 kat
-Kalemtıraş 1.6 kat
-Beslenme çantası 1.8 kat
-Suluk 2 kat
-Küçük abaküs 1.7 kat
Kaynak: Cumhuriyet
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Altının gram fiyatı 7 haftanın zirvesini gördü
23 Şubat 2019 18:46
|İnşaat maliyet endeksi geçen yıl yüzde 25,65 arttı
21 Şubat 2019 10:40
|Pazarlarda fiyatlar düştü, hareketlilik başladı
20 Şubat 2019 23:51
|Anadolu'ya kredi seferberliği
20 Şubat 2019 08:25
|Fiyatı düşmeyen tek sebze sivri biber
16 Şubat 2019 21:18
|Enflasyon iyileşene kadar faiz indirimi yok
15 Şubat 2019 06:40
|Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
14 Şubat 2019 14:43
|Benzine zam geliyor
13 Şubat 2019 21:24
|Tanzim satışları sonrası sebze fiyatlarında düşüş
11 Şubat 2019 19:19
|Patlıcanın fiyatı 1 haftada yarı yarıya düştü
09 Şubat 2019 16:02