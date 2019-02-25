Gezi protestolarına ABD desteği
|25 Şubat 2019 08:00
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Gezi şiddet olaylarının baş aktörü 16 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili küstah bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Robert Palladino, Gezi terörünü ifade özgürlüğü olarak değerlendirerek "Birleşik Devletler, Türkiye'deki savcıların 16 sivil, medya ve iş dünyasından lider hakkındaki suçlamalarından büyük kaygı duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalı" ifadelerini kullandı. Ancak ABD'nin Türkiye karşıtı eylemlere verdiği ilk destek de bu olmadı. 2013'teki Gezi şiddet olaylarında ABD, Gezicilere destek vermişti.
TWITTER'DAN DESTEK
Gezi soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis alan 16 kişi arasında bulunan Osman Kavala, Memet Ali Alabora ve Can Dündar gibi sanıklarını sivil, medya, iş dünyasından liderler olarak tanımlayan ABD, 2013'te ki olaylar sırasında da Taksim'deki Divan Otel'ini eylemcilere açan Ali Koç ve oteline de övgüler dizmişti.
Divan Otel, kamu malını tahrip eden, sokakları yakıp yıkan yüzlerce eylemciye kapılarını açtığı için, Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu 14 Haziran 2013'te Gezicilerin attığı "Divan Oteli 5 yıldızlı değil Ay Yıldızlı bir oteldir! Helal sana Ali Koç" Tweet'ini paylaşarak övmüştü. Başkonsolosluğun, onaylanmış resmi twitter hesabından yaptığı bu paylaşım ile Ali Koç ile birlikte Gezicilere destek vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Palladino, yaptığı açıklama ile ABD'nin Gezi terörüne desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.
- KEMAL GÜMÜŞ
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