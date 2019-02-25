TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı
|25 Şubat 2019 07:40
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İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Eylül ayında Türkiye'nin ayaklarını yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor.
Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.
Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.
Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.
Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.
Yarışmacı takımları, 2 milyon TL'nin üzerindeki ödüllerin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.
TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.
TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar aşağıdaki gibidir:
İlköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:
Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması
İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması
Uçan Araba Tasarım Yarışması
Lise, Üniversite ve Üzeri için:
İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması
Roket Yarışması
Robotik Fetih 1453 Yarışması
Robotik Yarışmaları
Savaşan İHA
Yapay Zeka
Üniversite ve Üzeri için:
Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması
İnsansız Hava Aracı Yarışması
Model Uydu Yarışması
Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması
Turbofan Motor Tasarım Yarışması
Sürü İHA Simülasyon Yarışması
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