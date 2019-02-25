Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
|25 Şubat 2019 08:10
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Üniversitelerin en çok gelir kaynaklarından olan tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim yüksek lisans programları ile özel üniversitelerin yüksek lisans programları bulunuyordu. Bu bölümlere kayıt yaptıran öğenciler 3 yıla kadar askerliği erteletme hakkı bulunuyordu. Bedelli askerlik uygulaması en çok bu bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarını sildirmesine, yüksek lisans eğitimini bırakmasına neden oldu.
Yapılan araştırmalara göre, 2018-2019 bahar dönemi yüksek lisans başvurularında devlet üniversitelerinde yüzde 60, vakıf üniversitelerinde yüde 50 oranında azaldı. Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu düşünüldüğünde, üniversitelerin gelir kaynaklarında önemli bir azalmaya neden oldu.
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