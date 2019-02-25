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Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı

TTB Başkanı'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göndermiş olduğu mektupta şehir hastanelerinde yaşan sorunları anlattı. TTB Başkanı Sinan Adıyaman göndermiş olduğu mektupta 'yatak başına kapalı alanın çok fazla olması nedeniyle doktorların nöbetlerinde 20 bin adım atmak zorunda kaldıklarını' belirtti.
 25 Şubat 2019 08:24
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Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bugüne kadar açılışı yapılan şehir hastanelerinde yaşanan aksaklıklar ve sorunlarla ilgili tespitleri içeren bir yazıyı, 14 Mart öncesinde Sağlık Bakanlığı'na gönderdi.

Yazıda, TTB olarak, şehir hastanelerinde görev yapan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının aktarımlarından yola çıkarak oluşturulan bu çalışmayı, Sağlık Bakanlığı'nın ivedilikle değerlendirmeye alması ve sorunların çözümüne yönelik gerekli girişimleri yapması talep edildi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın kaleme aldığı mektup için Tıklayınız
Memurlar.Net
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